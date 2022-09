Använde TV-serie som argument mot kärnkraft – nu får Strandhäll mothugg av serieskaparen

”Till alla nyvaknade kärnkraftskramare”, inledde den dåvarande socialförsäkringsministern Annika Strandhäll en tweet i maj 2019. Hon fortsatte sedan med att redogöra för katastrofen i Tjernobyl 1986 samt rekommendera den då nyligen utkomna HBO-serien Chernobyl, som handlar om händelsen. Drygt tre år efter tweeten får Strandhäll emellertid mothugg – av serieskaparen själv. ”Jag skrev den serien, fru Strandhäll, och jag stödjer kärnkraft”, skriver manusförfattaren Craig Mazin.

Mazin fortsätter:

”Att förstå varför och hur Tjernobyl inträffade utesluter inte att förstå varför och hur kärnkraftsproduktion kan rädda vår planet från klimatkatastrof.”

I wrote that show, Ms. Strandhäll, and I support nuclear power. Understanding why and how Chernobyl happened is not mutually exclusive with understanding why and how nuclear power generation can save our planet from climate disaster.

— Craig Mazin (@clmazin) September 27, 2022