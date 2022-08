Attentatet mot Rushdie är en seger för islamismen

Attentatet mot Salman Rushdie, som har indisk-brittisk bakgrund och är en av vår tids mest kreativa författare, har sin grund i gamla anor, nämligen islams intolerans mot yttrandefrihet. Redan i islams begynnelse dödades oliktänkande och poeter. Islam anser att koranen allena är tillräcklig. Denna fientlighet och intolerans mot yttrandefrihet har fortsatt med full kraft i drygt 1 400 år, skriver Nima Rostami, advokat och debattör.

Attentatet mot Salman Rushdie är inte bara en terrorgärning utan även en existentiell fråga för oss som innerligt tror på västerländska värderingar. Detta attentat är onekligen en enorm psykologisk seger för islamister och ett gigantiskt nederlag för den fria världen. Det är även en attack mot yttrandefriheten och demokratin.

Den 14 februari 1989 utfärdade Ayatollah Khomeini en dödsdom mot Salman Rushdie via Radio Teheran vars budskap var att Salman Rushdie måste avrättas och att boken var hädisk mot islam. Gärningsmannen i New York, Hadi Matar, 24 år med libanesiskt ursprung, rapporteras ha sympatiserat med Irans islamistiska regim. Enligt New York Post har Hadi Matar gjort inlägg på sociala medier till stöd för Iran och dess revolutionsgarde och till stöd för shiaextremism.

Salman Rushdies roman Satansverserna ger enligt det muslimska etablissemanget en felaktig bild av profeten Muhammed. Titeln syftar på en muslimsk tradition, enligt vilken Muhammed (Mahound i romanen) lade till verser i koranen för att acceptera de tre gudinnor som brukade dyrkas i Mekka som heliga varelser. Enligt legenden ändrade Muhammed tillbaka verserna med förklaringen att djävulen frestade honom att yttra dessa rader för att lugna Mekka-bor (därmed Satans-verserna). Romanen är helt enkelt en kreativ indo-europeisk berättarkonst om koranens motsägelsefulla innehåll och också en indisk-pakistansk migrants kreativa, konstnärliga och identitetssökande berättelse.

Efter 1400 år är islam, trots dess antidemokratiska och intoleranta ideologi, onekligen på frammarsch. Aldrig någonsin har en ”tro” (islam) varit så politiskt medveten med ambitioner om världsherravälde. Islamisk ideologi har sedan den grundades med våld och underkastelse förföljt oliktänkande och icke-troende och har polariserat samhällen. Sedan 1979 då Irans islamiska stat grundades har den gått på export. Islam och dess oförenlighet med västerländska värderingar har i detta århundrade två karaktäristiska attribut; anti-Väst och anti-Israel.

I Europa har politisk islams attribut tillåtits växa. Samtidigt har det pågått en import av politisk islam till Väst. I och med globalisters påfund om mångkultur och med en eftergiftspolitik har importen av politisk islam kraftigt underlättats. Även i Sverige har politisk islam finansierats, legitimerats och pådyvlats. Detta sker genom statliga bidrag och en rad andra förmåner. Denna eftergiftspolitik är obehagligt genant och går även emot demokratiska principer.

Det som har förbisetts är islams inherenta våldskapital, dess antidemokratiska tankegods och totalitarism. I stället för att förespråka de västerländska värderingarna har man genom mångkulturprojektet relativiserat framväxten av en aggressiv politisk kultur som grundar sig på en ideologi som påstås komma direkt från Allah. Alldeles oavsett islams källa handlar det om en imperialistisk fascism.

Att de svenska sekulära och vänsterliberala partierna å ena sidan framhäver sekularism och förespråkar HBTQI- personers, kvinnor- och barns rättigheter, samt å andra sidan främjar politisk islam är kontraproduktivt och dyrköpt. Upplysningen om skillnaden mellan sekulära och icke-sekulära ideal är idag mer nödvändig än någonsin. Islam ska i ett demokratiskt samhälle utsättas för kritik och även för ett konstnärligt förföljande. Att avfärda granskning och kritik av islam som islamofobi är inte rimligt. Tolerans mot den som sedan begynnelsen och fram till idag har fortsatt att förespråka intolerans mot allt och alla andra är inte logiskt.

Om debattören Nima Rostami, advokat och debattör

