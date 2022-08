Uppgifter: Iran-sympatisör bakom knivattacken mot Salman Rushdie

På fredagen knivhöggs den indisk-brittiske författaren Salman Rushdie, 75, på en scen i delstaten New York medan han höll i en föreläsning. Gärningsmannen är den 24-årige New Jersey-bon Hadi Matar, som enligt källor inom rättsväsendet till New York Post ska ha uttryckt sympatier för den iranska regimen på sociala medier.

24-åringen kunde gripas kort efter fredagens knivdåd där Hadi Matar sprang upp på scenen och attackerade Rushdie i Chautauqua i västra New York. Han uppges ha knivhuggit Rushdie flertalet gånger innan han kunde gripas.

Delar av händelsen fångades på film av medlemmar i publiken.

Rushdie kunde efter attacken föras till sjukhus där han vårdas för sina skador. Författarens agent Andrew Wylie säger till New York Times att Rushdie ligger i respirator och att läget är allvarligt.

”Nyheterna är inte bra. Salman kommer troligtvis att förlora ett öga, nerverna i hans arm är avskurna och hans lever har huggits och skadats”, skriver Wylie i ett mejl till tidningen vid ettiden på natten svensk tid.

Rushdie har sedan han publicerade boken Satansverserna 1988 ständigt levt under dödshot. 1989 utlös den iranska regimen med den dåvarande ledaren Ayatollah Khomeini i spetsen en fatwa mot författaren, där muslimer uppmanades att mörda Rushdie.

Utöver att ha uttryckt sympatier för det iranska revolutionsgardet ska Hadi Matar även ha publicerat inlägg i sociala medier till stöd för shia-muslimsk extremism mer generellt, enligt New York Posts källor. Polisen har emellertid ännu inte gått ut med något motiv bakom attacken.

Rushdie knivhöggs när han skulle hålla ett tal om USA som ett hem för författare i exil. Den 75-årige författaren – som själv föddes i ett muslimskt hem i Mumbai, Inden – har länge varit en förkämpe för yttrandefrihet och kraftig motståndare till religiös extremism.

Läs även: Ambassad i London stormas av islamister