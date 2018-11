Australiensisk senator förklarar sig som kvinna under abortdebatt

AUSTRALIEN Ett förslag om att avkriminalisera abort debatteras för fullt i Australien. Ett oväntat inslag kom när den konservative senatorn Barry O’Sullivan mitt under debatten bytte kön för att kunna debattera frågan.

Den australiensiske senatorn Barry O´Sullivan, som representerar Queensland i den australiensiska senaten, utropade sig själv till kvinna för att kunna debattera abortfrågan.

– Jag kommer inte att stå stum medan dessa människor fortsätter att försöka marginalisera politik och idéer som vi vill diskutera för den här nationen, som jag tror till stor del stöds av en majoritet, sade Sullivan.

Sedan släppte han bomben:

– Idag deklarerar jag mitt kön – som jag kan – att vara kvinnligt, så att ni inte längre kan angripa mig.

I Australien debatteras just nu ett förslag om att avkriminalisera abort i Queensland.

Se O’Sullivan förklara sig själv som kvinna här:

Here’s the video of Nationals senator Barry O’Sullivan saying he is declaring his gender ”to be a woman” so the left-wing people can no longer ”attack” him over his anti-abortion views. pic.twitter.com/YzbOCWp0YC

— Alice Workman (@workmanalice) 14 november 2018