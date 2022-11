Avstängningen upphävd – Trump tillbaka på Twitter

Donald Trumps avstängning från Twitter har upphävts. Detta efter att den nye ägaren Elon Musk satt upp en omröstning där en majoritet röstade för att Trumps Twitterkonto skulle återaktiveras, vilket det nu också har. ”Folket har talat”, skriver Musk i en tweet.

”Trump kommer att återinföras”, fortsätter Twitters nye vd och avslutar med den latinska frasen ”Vox Populi, Vox Dei” (Svenska: Folkets röst, Guds röst).

Fler än 15 miljoner användare röstade i undersökningen där ja-sidan fick en knapp majoritet med 51,8 procent över nej-sidans 48,2.

Beskedet om att Trump fått tillbaka sitt konto möts med blandade reaktioner. Vissa jublar, medan andra sörjer beskedet.

En som är väldigt kritisk är Jonathan Greenblatt, tidigare medarbetare hos president Barack Obama och numera vd för organisationen Anti-Defamation League som bland annat jobbar mot antisemitism.

Han kallar det för ”ett hot mot amerikansk demokrati” och frågar sig om det är dags för Twitter att försvinna.

.@elonmusk's decisions over the last month have been erratic and alarming, but this decision is dangerous and a threat to American democracy. We need to ask — is it time for Twitter to go?

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) November 20, 2022