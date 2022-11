Hundratals anställda lämnar – då skojar Musk om Twitters död

Hundratals anställda uppges ha lämnat Twitter under torsdagen, rapporterar Reuters. Bakgrunden till massavhoppen ska vara att den nye ägaren och vd:n Elon Musk via mejl gav de anställda ett ultimatum: hänge er åt en hård arbetsmiljö, eller få sparken.

De anställda uppges ha fått en deadline till klockan fem på torsdagseftermiddagen för att skriva under på löftet. Hade man inte svarat tills dess ansågs man ha lämnat företaget.

Exakt hur många som frivilligt sade upp sig efter kravet är oklart. Men enligt en undersökning på arbetsplats-appen Blind som Reuters hänvisar till ska 42 procent av 180 respondenter svarat att de lämnar företaget.

Enligt en källa till nyhetsbyrån ska dessutom över 500 anställda ha tagit farväl av sina kollegor i Twitters interna chattverktyg.

Massavhoppen ska enligt uppgifter även fått andra konsekvenser. En källa säger till Reuters att Twitterversionen som används av anställda gick långsammare på torsdagskvällen och att den version som används av allmänheten riskerade att krascha under natten.

– Om den går sönder finns det ingen kvar som kan fixa saker på många områden, säger den anonyma källan till Reuters.

Men någon krasch har i skrivande stund inte skett och den omstridde ägaren Elon Musk verkar inte ta avhoppen på alltför stort allvar. Efter nyheten har han själv tagit till Twitter för att skämta om händelsen, samtidigt som hashtagen #RIPTwitter har trendat på plattformen.

Han skriver också att användandet av plattformen är högre än någonsin och att ”de bästa personerna stannar”, vilket gör att han inte känner sig särskilt oroad.

Kongressledamoten Alexandra Ocasio-Cortez, som tillhör Demokraternas vänsterflygel, tar dock inte lika lätt på nyheten om massavhoppen.

I en tweet tackar hon de anställda för deras insats på företaget och skriver att de förtjänar bättre, varpå Musk svarar sarkastiskt.

På sociala medier sprids också en film som uppges visa hur någon har projicerat meddelanden på Twitters högkvarter i San Francisco där Musk bland annat kallas för ”Space Karen” och ”medioker mansbebis”.

Andra skojar om vad det nya kravet på Twitteranställda kommer att innebära.

