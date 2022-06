Barn till Elon Musk vill byta namn och kön – vill inte ha med pappa att göra

Mångmiljardären Elon Musks son Xavier Musk, som fyllde 18 i april i år, har ansökt om att byta både namn och kön, rapporterar TMZ.

Xavier vill numera heta Vivian Jenna Wilson, och ett av skälen till bytet av kön och namn är att Xavier vill distansera sig från sin far.

”Jag vill inte längre leva med eller önskar att vara släkt med min biologiska far på något sätt” står det bland annat i ansökan.

Det nya efternamnet har Xavier tagit från sin mor, den kanadensiska författaren Justine Wilson som var gift med Elon Musk från 2000 till 2008.

Elon Musk har tidigare i ett inlägg på Twitter skrivit att han ”absolut stödjer trans, men alla dessa pronomen är en estetisk mardröm” vilket refererar till att många som är trans och queer i USA insisterar på pronomen som exempelvis ”they”.

I absolutely support trans, but all these pronouns are an esthetic nightmare

— Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2020