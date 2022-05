Musk anklagas för sexuellt ofredande: ”Politiskt motiverad smutskastning”

USA Elon Musk anklagas för att ha sexuellt ofredat en flygvärdinna på sitt företag SpaceX, något som Business Insider var först med att rapportera om. Miljardären och Tesla-ägaren slår dock ifrån sig anklagelsen. ”Attackerna mot mig bör ses genom en politisk lins”, skriver han i ett inlägg på Twitter.

Enligt uppgifter till Business Insider ska företaget ha betalat flygvärdinnan 250 000 dollar (nära 2,5 miljoner kronor) i en överenskommelse från 2018, efter att anklagelserna förts fram.

Incidenten ska enligt tidningen ha ägt rum 2016 på ett flyg till London där Musk under en massage påstås ha blottat sin erigerade penis för flygvärdinnan, smekt hennes lår utan medgivande och erbjudit sig att köpa en häst till henne i utbyte mot en erotisk massage.

Musk tillbakavisar emellertid anklagelserna.

I ett mejl till Business Insider ber han först om mer tid för att bemöta uppgifterna och skriver att det finns mycket mer till historien än de uppgifter som tidningen för fram.

”Om jag var benägen att hålla på med sexuella trakasserier, vore det osannolikt om det här var första gången i hela min 30-åriga karriär som det kommer till ljuset”, skriver han i mejlet. Därtill kallar han historien för en ”politiskt motiverad smutskastning”.

Enligt Business Insider gav de honom sedan mer tid för att ge ett utförligare svar. Men något sådant ska aldrig ha kommit.

Uppgifterna och de dokument som Business Insider förlitar sig på kommer från en anonymiserad väninna till flygvärdinnan. Till tidningen säger hon att hon beslutat sig för att berätta om incidenten utan att konsultera med flygvärdinnan först. Detta eftersom hon själv uppger att hon blivit utsatt för sexuella övergrepp och därför känna sig förpliktad att sprida vidare historien.

Till skillnad från flygvärdinnan är hon inte bunden av ett tystnadsavtal, skriver Business Insider. Flygvärdinnan själv har avböjt att kommentera händelsen.

– Om det fanns ett sätt för henne att komma fram utan att utsätta henne själv för risk, utan att äventyra hennes liv på något sätt, tror jag att hon hade gjort det, säger väninnan till Business Insider.

”Politiska attacker mot mig kommer att eskalera dramatiskt”

På Twitter tillbakavisar Musk återigen påståendena om sexuellt ofredande.

I ett inlägg kallar han anklagelserna för ”fullständigt osanna” och anklagar sedan flygvärdinnans väninna för att vara en lögnare.

But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened.

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022