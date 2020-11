BBC censurerar klassisk jullåt

Inför julen kommer radiostationen BBC 1 enbart spela en censurerad version av den moderna julklassikern ”Fairytale of New York” av The Pouges och Kirsty MacColl, rapporterar BBC.

Låten handlar om ett gräl mellan ett par vid jul, där mannen är alkoholist och kvinnan narkoman, och låttexten är konversationen paret emellan.

De rader som censureras är när The Pouges sångare Shane MacGowan sjunger ”You’re an old slut on junk” och när Kirsty MacColl sjunger ”you cheap lousy faggot”, och anledningen är enligt BBC att den yngre publiken idag är känsliga för nedsättande beskrivningar av sexualitet och kön.

I den censurerade version är MacColls textrad ändrad till ”you’re cheap and you’re haggard”, medan ord har tagits bort från MacGowans textrad. Det ocensurerade originalet kommer fortfarande spelas på Radio 2, medan DJ:s på stationen BBC 6 Music kan välja mellan versionerna.

– Vi vet att låten betraktas som en julklassiker och vi kommer fortsätta spela den i år, då våra radiostationer får välja mellan de versioner av låten som är mest relevanta för deras publik, säger en talesperson för BBC.

Här kan du se låten ocensurerad på Youtube:

