Biden anklagar Ryssland för folkmord

USA Ryssland genomför ett folkmord i Ukraina. Det sade USA:s president Joe Biden på tisdagen, rapporterar nyhetsbyrån AP.

I ett tal som handlade om ökande energipriser till följd av kriget antydde Biden att Ryssland utför ett folkmord mot Ukraina, utan att utveckla detta vidare.

– Ja, jag kallade det folkmord, sade han senare till reportrar.

– Det har blivit allt tydligare att Putin försöker utplåna själva idén om att man kan vara ukrainare.

Biden sade vidare att det är upp till jurister att avgöra om det som Ryssland gör i Ukraina når upp till den internationella definitionen av folkmord.

– För mig tycks det så, tillade han.

Biden får beröm för sin kommentar av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som har uppmanat ledare i väst att använda termen folkmord för att beskriva Rysslands agerande.

”Att kalla saker vid dess rätta namn är grundläggande för att stå upp mot ondska”, skriver Zelenskyj bland annat på Twitter.

True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022