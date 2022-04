Kadyrov lovar att erövra Kyiv

Tjetjeniens ledare Ramzan Kadyrov, som är nära allierad med Vladimir Putin, säger i en film som publiceras på hans kanal på Telegram på måndag morgon att den ryska offensiven kommer återupptas, inklusive mot den ukrainska huvudstaden Kyiv, rapporterar Reuters.

– Det kommer en offensiv… inte bara mot Mariupol men också andra platser, städer och byar. Luhansk och Donetsk ska först och främst befrias fullt ut… sedan tar vi Kyiv och andra städer, säger Kadyrov i filmen.

Trots att de ryska styrkorna inledde en reträtt från Kyiv-området i slutet av mars hävdar Kadyrov att staden kommer erövras.

– Jag försäkrar er: inte ett steg kommer tas bakåt, säger Kadyrov.

Ramzan Kadyrovs tjejtenska soldater, som utgör självständiga trupper i den ryska armén, anses höra till Putins elitstyrkor.

Men de tjetjenska styrkorna har enligt uppgifter lidit stora förluster i det ukrainska kriget, och bland dem som ska ha stupat finns bland annat den tjejtenske generalen Magomed Tushaev.

Kadyrov hävdade i slutet av mars att han varit i Mariupol där det pågår hårda strider och träffat tjetjenska soldater. Han hånades när det sedan visade sig att de bilder han publicerat i samband med det påstådda besöket var tagna i Ryssland.

The head of Chechnya republic Kadyrov desperately wants people to think he is fighting in #Ukraine. First, he lied about being near #Kyiv when he was seen in Chechnya. Now he says is in Mariupol and posts this picture, not realizing, but there are no Rosneft stations in Ukraine. pic.twitter.com/8HaaePM9Vx

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) March 29, 2022