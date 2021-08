Biden innan Kabuls fall: ”Talibanerna är inte den nordvietnamesiska armén”

KAUBL I juli sade USA:s president Joe Biden att det fanns ”noll chans” att situationen i Afghanistan skulle likna Saigons fall 1975 som betraktas som USA:s värsta militära ögonblick. Men på söndagen evakuerades amerikanska och andra ambassader i panik när talibanerna oväntat snabbt erövrade Kabul.

På söndagen erövrade talibanerna Kabul, och har därmed erövrat större delen av Afghanistan på rekordtid efter att USA dragit sig tillbaka från sin nära 20 år långa militära insats i landet som bedrivits tillsammans med ett stort antal länder inklusive Sverige.

Den talibanska offensiven inleddes den 1 maj i år, samtidigt som internationella styrkor började lämna Afghanistan. I början av augusti hade talibanerna erövrat stora delar av den afghanska landsbygden, och inledde en offensiv mot de afghanska provinshuvudstäderna.

På söndagen marscherade talibanerna in i landets huvudstad Kabul utan att möta större motstånd och utropade ”det islamiska emiratet Afghanistan”.

När Sovjetunionen lämnade Afghanistan i början av år 198 klarade den ryskstödda regimen lite över tre år innan Kabul föll för gerillan, medan den USA-stödda regimen i Sydvietnam höll ut i strax över två år efter att USA lämnar landet 1973, fram tills Nordvietnam erövrade Saigon år 1975.

Den 8 juli i år sade USA:s president Joe Biden att det fanns ”noll chans” att situationen i Afghanistan skulle likna Saigons fall år 1975.

– Talibanerna är inte den nordvietnamesiska armén. De är inte i närheten av jämförbara i fråga om kapacitet. Det kommer inte finnas några omständigheter där du ser människor flygas från taket på USA:s ambassad i Afghanistan. Det är inte jämförbart, sade Joe Biden enligt The Guardian.

På en fråga om ett talibansk maktövertagande i Afghanistan var oundvikligt svarade Biden ”nej, det är det inte”.

– Den afghanska styrkan är 300 000, välutrustad, lika välutrustad som vilken armé som helst. Och ett flygvapen. Mot ungefär 75 000 talibaner. Det är inte oundvikligt, sade Biden.

July 8, 2021:

Reporter: Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable?

Joe Biden: No. It is not.

__

💥FOUR DAYS LATER💥

August 12, 2021: The Taliban is taking over Afghanistan.pic.twitter.com/7UN8eF8vuM

— NANCY (@9NANCYKUSA) August 12, 2021