Bildt om Israelisk polisoperation: ”Som att skicka in nazister i Vatikanen”

Sveriges tidigare statsminister och utrikesminister Carl Bildt jämför israelisk polis med nazister i ”Morgonstudion” på SVT. Jämförelsen kommer när Bildt diskuterar vad som utlöst den pågående konflikten mellan Israel och terroristgruppen Hamas.

– Det som utlöste det var det som hände med polisoperationen vid al-Aqsamoskén. Det är som att skicka in nazister i Vatikanen. Det är så starka känslor, säger Carl Bildt i Morgonstudion.

– När man går upp på Tempelberget, som är ett känsligt område för muslimer och vissa judar, då gör man något som väcker känslor. Då fick man det fjärde eller femte Gaza-kriget, fortsätter Bildt.

Israels ambassadör i Sverige Ilan Ben-Dov reagerar på Carl Bildts uttalande i ett inlägg.

Carl Bildt is comparing Jewish presence on the Temple Mount to Nazis in the Vatican. Doing his best, it seems, to fight anti-Semitism in Sweden…

— Ilan Ben-Dov (@ilanbendov) May 19, 2021