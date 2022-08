Billström (M) och Ådahl (C) i storbråk efter skrikdebatten

Under söndagskvällens debatt i SVT mellan riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner gick det hett till när moderatorn Nike Nylander tvingades rycka in för att tysta en skrikande Martin Ådahl (C). Efter debatten följde ett storbråk mellan Moderaternas gruppledare Tobias Billström och centerpartisten. ”Är det något med att kvinnor leder debatter som du deltar i som helt enkelt gör att du inte respekterar reglerna, Martin? Tycks så!” skriver Billström på Twitter.

Det är under ett klipp från debatten när Nylander försöker få tyst på Ådahl som Billström fäller sin första kommentar om C:s ekonomisk-politiske talesperson. Där anklagar han centerpartisten för att skrika, avbryta och bråka varje gång han medverkar i en debatt.

Jag har under loppet av fyra dagar tvingats uppleva Martin Ådahl som meddeltagare i två debatter. Det blir liksom aldrig bättre, bara mer av samma vara som i kvällens debatt. Skrik, avbrytande och bråk. — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) August 28, 2022

Ådahl rycker då in i tråden och hänvisar till en tidigare debatt mellan honom och Billström.

Jag uppmanar alla som är intresserade av att se debatten på West Pride med bland annat Tobias Billström och mig — Martin Ådahl (@MartinAadahl) August 28, 2022

Billström svarar då med att hänvisa till en annan debatt där Ådahl uppges ha betett sig likartat och sedan fråga sig om centerpartisten har problem med kvinnliga moderatorer. ”Tycks så!” svarar han på sin egen fråga.

Är det något med att kvinnor leder debatter som du deltar i som helt enkelt gör att du inte respekterar reglerna, Martin? Tycks så! — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) August 28, 2022

Ådahl ber då Billström att argumentera i sak medan Billström fortsätter med de verbala skottsalvorna.

Svårt när man oftast inte får en syl i vädret i debatter där du deltar. Men nu har hela svenska folket fått se din förmåga. https://t.co/M77ha2v60j — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) August 28, 2022

Det är inte första gången som Martin Ådahl uppmärksammats för sitt uppträdande i debatter. I SVT-programmet ”Sverige möts” bröt han ivrigt in – innan han hunnit bli presenterad – när debattören Omar Makram sagt att han tycker det är märkligt hur svårt det är att kritisera islam i Sverige.

Centerpartisten anklagade då Makram för att inte göra skillnad på fundamentalister och den stora majoriteten ”hårt arbetande” muslimer i Sverige.

