”Blåbruna blocket” – Sveriges Radio anammar Sjöstedts öknamn på KD-M-SD

STOCKHOLM Under Ekots Lördagsintervju med Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt använde intervjuaren Monica Saarinen begreppet ”blåbrun” när hon skulle beskriva KD, M och SD – samma öknamn som Sjöstedt och olika debattörer inom vänstern använder sig av. Något som Facebooksidan I allmänhetens tjänst – granskning av public service var först att uppmärksamma.

Tre gånger under lördagens intervju med Jonas Sjöstedt använder intervjuaren Monica Saarinen öknamnet ”blåbrun” vid tre tillfällen när hon beskriver KD, M och SD. 9:21 in, 11:53 in och vid 14:58.

Monica Saarinen hänvisar under intervjun till att det är Sjöstedts beskrivning av KD, M och SD.

Facebooksidan I allmänhetens tjänst ifrågasätter varför Monica Saarinen överhuvudtaget på egen hand använder Jonas Sjöstedts öknamn på de tre partierna.

Det är inte första gången Sveriges Radio är i blåsväder i samband med intervjuer av partiledare. Strax innan valet intervjuades Jimmie Åkesson, liksom alla andra partiledare, i P3. Innan intervjun utsattes Åkesson för en roasting där han kallades landsförrädare. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt blev roastad för att han bara tar ut 28 000 kronor i lön (V har partiskatt) och att han åkte tåg.

Enligt Björn Löfdahl, programdirektör på Sveriges Radio, var man lika hård mot både Sjöstedt och Åkesson.

När Ulf Kristersson blev partiledare publicerade Ekot på Twitter en mindre smickrande sammanställning av Ulf Kristerssons karriär. Listan påminde mycket om en lista som Dagens Arena, som kallar sig själv för en ”radikal och progressiv” röst, publicerat något år tidigare. Ekotchefen Olle Zachrison tvingades till avbön och skrev i ett inlägg på Ekots blogg:

”Det finns en rad olika ledstjärnor för Sveriges Radios och Ekots journalistiska verksamhet. I vårt sändningstillstånd uttrycks ett uppdrag som preciseras i våra programregler. Här finns kärnvärden som vi – utan överdrift – pratar om många gånger varje dag på Ekot. Det är en kultur som sitter stenhårt i väggarna. Det är opartiskheten, att inte ta ställning. Det är sakligheten, att vara korrekta och sanningsenliga. Det är allsidigheten, att låta olika sidor och argument komma fram. Dessa värden och hur vi lever upp till dem bygger tillsammans vår trovärdighet. Trovärdigheten är vår viktigaste hörnpelare, att man kan lita på oss.(…)”

