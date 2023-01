Bolsonaro fördömer stormningen av brasilianska kongressen

På söndagen stormade anhängare till Brasiliens tidigare president Jair Bolsonaro den brasilianska kongressen, presidentpalatset och högsta domstolen. Händelsen fördöms av både den tillträdande presidenten Lula da Silva och ex-president Jair Bolsonaro, som befinner sig i Florida i USA.

”Fredliga demonstrationer, under lagen, är en del av demokratin. Plundringar och invasioner av offentliga byggnader som skedde idag, liksom de som utfördes av vänstern 2013 och 2017, faller dock inte under regeln” skriver Bolsonaro i ett inlägg på Twitter.

”Under hela min mandatperiod har jag alltid hållit mig inom konstitutionens fyra linjer, respekterat och försvarat lagarna, demokratin, transparensen och vår heliga frihet” fortsätter Bolsonaro, som även ”förkastar de anklagelser, utan bevis, som riktats mot mig av den nuvarande chefen för Brasiliens verkställande makt”.

På söndag kväll hade tusentals Bolsonaro-anhängare samlats på Praça dos Três Poderes, torget i den brasilianska huvudstaden Brasília där kongressen, presidentpalatset och högsta domstolen ligger, för att protestera mot vänsterkandidaten Lula da Silvas valseger i det brasilianska presidentvalet, som man menar berodde på valfusk.

Snart stormade demonstranterna de avspärrningar som polisen satt upp, och tog sig in i regeringsbyggnaderna, som stod tomma, i scener som liknade upploppen i Washington D.C för två år sedan.

Läs även: Skandalscener i USA: Trumpsupportrar stormar kongressen

Brasiliansk polis angrep demonstranterna med tårgas, gummikulor och chockgranater och hade vid 22-tiden på söndag kväll återtagit kontrollen över byggnaderna. Över 300 demonstranter har gripits och polisen har beslagtagit flera av de bussar som demonstranterna använde för att ta sig in till huvudstaden.

Filmer som sprids på sociala medier visar söndagens kaos i den brasilianska huvudstaden.

THE NATIONAL CONGRESS BUILDING IS BEING TOTALLY OCCUPIED BY PROTESTERS pic.twitter.com/tDKIMcIkiR

Video captured supporters of former president #Bolsonaro smashing their way into the Planalto Palace in Brasilia. The building is the official office of the president. #Brazil pic.twitter.com/Ove6rbaguO

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) January 8, 2023