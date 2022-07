Bönder blockerar vägar i protest mot nytt lagförslag

I Nederländerna har en stor samling bönder dragit igång massiva protester mot landets regering. Bakgrunden till ilskan är nya krav på landets bönder att minska utsläppen av nitrogen och ammoniak.

Protesterna mot regeringens planer fortsatte på måndagen när flera bönder blockerade distributionscenter till nederländska stormarknader med traktorer och lastbilar, rapporterar Deutsche Welle.

Ett antal fiskare visade också solidaritet med bönderna genom att blockera hamnar i en gemensam protest.

I sociala medier cirkulerar filmer och bilder från blockaderna.

Holland towards total paralysis. Tens of thousands of Dutch farmers block distribution centers and roads everywhere. Citizens stand in solidarity with the protests. In the video the situation in Zwolle. pic.twitter.com/RTDm9tacyJ

Blockaderna är en del i en pågående protest mot regeringens förslag att reducera utsläppen av nitrogen och ammoniak med 50 procent till 2030. Ledningar för landets provinser har fått ett år på sig att lägga upp en plan för hur man ska minska dessa utsläpp.

De nya riktlinjerna kommer enligt många bedömare att leda till drastiska nedskärningar i användningen av gödningsmedel för landets bönder samt tvinga dem att göra sig av med en stor del av sin boskap.

Den nederländska regeringen har meddelat att en nedskärning med 30 procent av böndernas boskap är nödvändig för att minska på utsläppen som bidrar till växthuseffekten, skriver Reuters.

Bönderna menar å sin sida att de har blivit orättvist utpekade och har kritiserat regeringens tillvägagångssätt.

Protesterna har pågått i stora delar av landet under sommaren och utöver blockader av vägar och till distributionscenter har bönderna också protesterat genom att sätta eld på höbalar på vägen, rapporterar Brussels Times.

Protesterna har emellanåt också tagit sig mer drastiska uttryck där somliga brutit sig igenom en polisbarriär utanför hemmet till landets natur- och nitrogenminister Christianne van der Wal-Zeggelink – som ligger bakom de nya, tuffa riktlinjerna.

Väl där sattes hö i brand, smällare kastades mot ministerns hem och en polisbil förstördes, rapporterar NRC.

Samtidigt har också landets polis anklagats för övervåld genom att använda tårgas mot de protesterande bönderna.

🇳🇱 The Dutch police are now using tear gas against the farmers on multiple locations across the country to get them to move. The Netherlands really is an illusion of a free country. pic.twitter.com/rdXU6zwoVu

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) July 4, 2022