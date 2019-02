BUSTED! Svensk IS-terrorist tillfångatagen i Syrien

SYRIEN Kurdiska YPG-styrkor rapporterar att man tagit sex icke-syriska terrorister i Syrien. Bland de tillfångatagna finns Abrar Mohammad, född i Sverige med somalisk bakgrund. Doku skriver att Mohammad reste ner till Syrien 2013.

Abrar Mohammad, som gått under namnet ”Abu Zubair al-Sweidi” under sin tid inom IS, togs till fånga tillsammans med fem andra utländska terrorister i en militär operation av YPG. De övriga fem är:

Dmitry Simonov (Abu Isa al-Rusi), Ryssland

Mahmoud Se’id Ateb (Abu Mushab al-Almani), Tyskland

Nicholas Joseph Lee (Abu Yousuf al-Amriki), Latinamerika (inget land specificerat)

Emrah Rıfat Ozanoğlu (Abu Fatima al-Turki), Turkiet

Hisham al-Arabi (Abu Maryam al-Maghribi), Marocko

YPG har inte gått in närmare på omständigheterna kring tillfångatagandet. Man skriver i pressmeddelandet att de militära insatserna för att bekämpa de sista IS-fästena i norra Syrien fortsätter. Samtidigt finns en medvetenhet om IS-terrorister som gömt sig bland civilbefolkningen, ”sleeper cells”. Säkerhetsinsatser för att leta reda dessa individer pågår alltjämt.

Abrar Mohammad är folkbokförd i Stockholmsförorten Rinkeby. Där har han tidigare haft IS-terroristen Ilias Billé Mohamed inneboende. Ilias Billé Mohamed dömdes i Göteborgs tingsrätt för stämpling till terrorbrott efter att han åkt ner till träningsläger för den muslimska terrororganisationen Al-Shabaab i Somalia. Han friades senare av hovrätten som konstaterade att åklagaren inte bevisat att Ilias Billé Mohamed planerat självmordsattack.

Aftonbladet avslöjade 2014 att Ilias Billé Mohamed rekryterade IS-terrorister.

Nyheter Idag söker YPG för en kommentar.

