Cher om illegala migranter: ”Hur kan vi ta hand om fler?”

LOS ANGELES Efter att president Trump hotat med att skicka illegala migranter till ”fristäder” som inte motarbetar illegal migration skrev Cher på Twitter att Kalifornien inte kan ”ta hand om sina egna”. När Trump höll med Cher kallade superstjärnan presidenten för en ”okunnig buse med en ödlehjärna”.

Superstjärnan Cher har gått ut på Twitter och ifrågasatt Los Angelses förmåga att ta emot fler migranter. I tweeten skriver Cher att ”Jag förstår att hjälpa kämpande invandrare, men MIN STAD (Los Angeles) TAR INTE HAND OM SINA EGNA. TA DOM 50 000 + amerikanska medborgare SOM LEVER PÅ GATAN. FOLK SOM LEVER UNDER FATTIGDOMSGRÄNSEN OCH HÄR HUNGRIGA? Om min stat inte kan ta hand om sina egna (många är VETERANER) hur kan den ta hand om flera”

I Understand Helping struggling Immigrants,but MY CITY (Los Angeles) ISNT TAKING CARE OF ITS OWN.WHAT ABOUT THE 50,000+🇺🇸Citizens WHO LIVE ON THE STREETS.PPL WHO LIVE BELOW POVERTY LINE,& HUNGRY? If My State Can’t Take Care of Its Own(Many Are VETS)How Can it Take Care Of More — Cher (@cher) April 14, 2019

Kritiker påpekar emellertid att Cher tidigare varit positiv till migranter, och att Cher reagerar först när Trump hotar med att skicka migranter till Kaliforniens så kallade ”fristäder”.

What a bunch of Bullshit, you have been advocating for illegals for years and NOW that trump wants to send them to our state all of a sudden your concerned about OUR CITIZENS??? That folks is the smell of hypocrisy in the air. — ViksGIRL4life (@tybet13) April 15, 2019

President Trump har tidigare sagt att han tänker skicka illegala migranter till så kallade ”fristäder” som San Fransisco, det vill säga städer som inte samarbetar med federala myndigheter om att deportera illegala migranter.

Presidenten konstaterade på Twitter att han ”äntligen håller med Cher” som tidigare varit mycket kritisk mot Trump.

Det fick i sin tur en rasande Cher att kalla presidenten en ”okunnig buse med en ödlehjärna”.

I AGREE… THAT DEMS STILL DONT GET,THEY’RE PLAYING POLITICS,& trump’s PLAYING

BUTCHER YOUR ENEMIES& CREATE CONSTANT MAYHEM. HE’S IGNORANT THUG WITH LIZARD BRAIN THAT GUARANTEES HIS SURVIVAL ABOVE ALL ELSE.IF DEMS R WAITING 4 HIM 2 HAVE EPIPHANY,GOOD FKNG🍀.

HE HAS🖤&SOUL OF☠️ — Cher (@cher) April 16, 2019

