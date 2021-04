Daily Mails ägare stämmer Google – anklagar nätjätten för manipulerade sökresultat

STORBRITANNIEN/USA Daily Mail anklagar Google för konkurrensbrott. Enligt företrädare för den brittiska tidningsjätten har nätjätten straffat Daily Mail för att inte ha sålt tillräckligt med annonsutrymme till företaget. En stämningsansökan har nu lämnats in till amerikansk domstol.

Ägaren till den brittiska tabloiden Daily Mail stämmer Google, rapporterar BBC.

Tidningens ägargrupp Associated Newspapers anklagar nätjätten för att ha manipulerat sökresultaten i deras söktjänst genom att nedprioritera artiklar av Daily Mail samtidigt som man har favoriserat artiklar från andra publikationer. Därmed ska man ha gjort sig skyldig till konkurrensbrott, hävdar företrädare för Daily Mail.

Ägargruppen för tidningen uppger att man lade märke till det minskade antalet sökträffar hos sajten efter att ha rapporterat om Meghan Markles dispyt med det brittiska kungahuset.

Bland annat hävdar de att brittiska användare som sökte efter medieprofilen Piers Morgans kritiska kommentarer om Markles uppmärksammade intervju med Oprah Winfrey fann fler artiklar publicerade av mindre, regionala medier. Detta trots att man vid tillfället skrivit flera artiklar om Morgan samt anställt honom som kolumnist.

Enligt Peter Wright, en redaktör för Daily Mail som BBC har talat med, ska Google ha straffat tidningen för att inte ha sålt tillräckligt med annonsutrymme till nätjätten.

– Vi tycker det är dags att ställa det här företaget mot väggen, säger han enligt BBC.

Google i sin tur nekar till Daily Mails anklagelser.

– Daily Mails påståenden är komplett osanna, säger en kvinnlig talesperson för företaget, enligt BBC.

– Användningen av våra annonsverktyg har ingen bäring på hur en publicists webbsajt rankas i Googles söktjänst, fortsätter hon.

Daily Mail är inte den enda aktören som anklagar Google för konkurrensbrott. Stämningsansökningar med liknande anklagelser har även inlämnats i flertalet amerikanska delstater.

Daily Mails stämningsansökan mot Google lämnades in till en domstol i New York under tisdagen.

