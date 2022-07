De gröna i Tyskland ger tummen upp till kolkraft – säger nej till kärnkraft

TYSKLAND Till följd av strypta gasleveranser från Ryssland väljer Tyskland att börja använda fler kolkraftverk för att garantera landets elförsörjning. Beslutet klubbades igenom av landets gröna parti samt Socialdemokraterna, som båda säger nej till fortsatt användning av kärnkraft, rapporterar FAZ.

Oppositionspartiet Kristdemokraterna föreslog att man skulle fortsätta driva de tre återstående kärnkraftverken i landet för att säkerställa landets elproduktion. Även det liberala partiet FDP – som ingår i regeringskoalitionen med Socialdemokraterna och De gröna – har kampanjat för ett sådant beslut. Men de kunde inte hävda sig mot sina regeringskamrater som fortsatt ger tummen ner.

Beslutet att återaktivera kolkraftverk i landet är enligt The Guardian en nödlagstiftning som röstades igenom av det tyska parlamentet på fredagen. De grönas Robert Habeck, vice förbundskansler samt klimat- och näringsminister i regeringen, beskriver beslutet som ”smärtsamt men nödvändigt”.

Samtidigt står alltså beslutet fast att lägga ned landets tre återstående kärnkraftsverk vid kommande årsskifte.

Mark Lynas, brittisk journalist med fokus på miljöfrågor, skriver att landets klimatmål kan komma att behöva överges till följd av beslutet.

It's over for nuclear in Germany. The SDP-Green coalition has won a vote in the Bundestag backing more coal burning so that the three remaining nuclear plants can be switched off as planned this year. Climate targets may have to be abandoned as a result.https://t.co/OAmexhAuUR

— Mark Lynas (@mark_lynas) July 8, 2022