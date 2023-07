Demirok kräver att regeringen inleder dialog med muslimer i Svergie

På onsdag morgon besökte Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok Stockholms stora moské för ett möte med imamen Mahmoud Khalfi och andra muslimska företrädare angående de uppmärksammade koranbränningarna.

Efter mötet kräver Demirok i en intervju med Dagens Nyheter att regeringen inleder en dialog med företrädare för muslimer i Sverige.

– Just nu ser vi en total brist på dialog från regeringens sida. Men när sådana här saker sker behöver man nöta sula, säger han.

Demirok, som själv har muslimsk bakgrund, säger till tidningen att han själv inte blivit personligt kränkt av koranbränningarna.

– Jag ser att det rör sig om provokationer, att det är onödigt, men det väcker inga personliga känslor i mig som muslim, säger Demirok och fortsätter:

– Däremot kan jag tydligt identifiera mig med känslan av att vara utanför. Att politiker pratar om en snarare än med en. Att ingen lyssnar.

Samtidigt inskärper Demirok att han inte vill se några inskränkningar i yttrandefriheten.

– Man kan stå upp för yttrandefrihet, för mötes- och demonstrationsfrihet, och samtidigt visa förståelse för människors känslor. Att många är ledsna över att heliga skrifter så lätt kan brännas och att det uppenbart är riktat mot muslimer som grupp. Den känslan behöver vi ta fasta på och se vad vi kan göra för att minska den utan att ge avkall på grundläggande värderingar, säger Demirok, som vill se mer kommunikation från regeringen i frågan.

– Vi behöver kommunicera vad Sverige är – i vårt eget land, men också utomlands. Yttrandefriheten är inte bara lagstiftning i Sverige. Det är något mycket djupare. Som vi har generationer att tacka för. Vi ska absolut inte göra några inskränkningar i den.

I ett inlägg på plattformen X, tidigare Twitter, kritiserar statsvetaren och terroristexperten Magnus Ranstorp Demirok för att han hade möte på Södermoskén. ”Naivt och kontraproduktivt” menar Ranstorp, och skriver att Islamiska Förbundet i Sverige, som driver moskén, inte är representant för Sveriges muslimer.

Naivt och kontraproduktivt av ⁦@MuharremDemirok⁩ som hade möte i Södermoskén. Sverige har redan kontakt med trossamfund genom SST.



IFiS är inte representant för Sveriges muslimer.



Detta nätverk får också en kvarts miljard i offentliga bidrag. https://t.co/Gla2xG0r03 — Magnus Ranstorp (@MagnusRanstorp) July 26, 2023

Islamiska förbundet i Sverige ingår i The Federation of Islamic Organisations in Europe, som är nära anknutna till Muslimska brödraskapet.

