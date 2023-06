Demirok rasar mot Musk-meme: ”Homofobi och transfobi”

Multimiljardären och Twitter-ägaren Elon Musk har gjort sig känd för att sprida memes och skämt på den plattform han nu äger. Men skämten faller inte alla i smaken. Däribland C-ledaren Muharrem Demirok, som i en tweet anklagar Musk för homofobi och transfobi. ”Shame on you”, skriver han på engelska.

Memen som får C-ledaren att rasa är en bild där en gravid kvinna frågar läkaren vilket kön hennes barn har. Läkaren svarar då att det är upp till läraren på förskolan att bestämma.

Demirok ser inte humorn i det hela.

”Jag tycker det är skamligt av Elon Musk att driva på homofobi och transfobi. Han gör det helt oblygt, med vetskapen att han har en enorm påverkan”, skriver Demirok.

Han byter sedan språk och taggar Elon Musk i konversationen.

”I don’t know what you are trying to achive @elonmusk with this homophobic and tranphobic message. Shame on you.”

I don't know what you are trying to achive @elonmusk with this homophobic and tranphobic message. Shame on you. pic.twitter.com/pNLVDhKBLu — Muharrem Demirok🇺🇦 (@MuharremDemirok) June 10, 2023

På Twitter är det många som frågar sig vad som är homofobiskt eller transfobiskt med memen. Andra hävdar att det snarare är sådana som Demirok som det drivs med.

Elon Musk driver med dig, Muharrem. Hur lyckades du missa det? Det är du och dina likasinnade som kritiseras här, inte homo- eller transsexuella. — Jan Emzen (@emzen_jan) June 10, 2023

Vad i hela friden har inlägget som Musk delade med homofobi att göra, Muharrem? Som det är nu så har väldigt få hbtq-personer förtroende för dig eller ditt parti, så om du försöker att blidka till bögarna, välj något riktigt, inte denna pinsamma out-of-context icke-fråga. — Luai Ahmed (@JustLuai) June 10, 2023

Haja att se detta som homofobiskt. Det är inte transfobiskt på en fläck men hur spritt språngande galen verklighetsbild måste man ha för att få det till homofobiskt? Diskutera med din bänkgranne. https://t.co/g4iC0GMnsT — Per Lindgren (@lindgren_p) June 10, 2023

Är det här en fråga som ska hjälpa till att lyfta tillbaka Centerpartiet till forna nivåer, verkligen..?

Klaga på att Elon Musk är transfob? Inte undra på att det går som det går. https://t.co/JyhAxVCMGg — Therese Verdun 🦢👑 (@thereseverdun) June 10, 2023

