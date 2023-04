Demokraterna stoppar presidentvalsdebatter – sågas av vänstern

Joe Biden, 80, ställer upp i nästa års presidentval, och har en bekväm primärvalskampanj att se fram emot. Hans parti Demokraterna har nämligen beslutat att inte hålla några primärvalsdebatter inför valet till partiets presidentkandidat – ett beslut som får hård kritik från den amerikanska vänsterkanten.

Den sittande presidenten Joe Biden kommer ställa upp i nästa års presidentval, då kommer vara 81 år gammal och fylla 82 några veckor efter valet.

Hans parti Demokraterna har förklarat att man inte kommer hålla några debatter inför primärvalet, det vill säga det val där Demokraterna ska utse sin presidentkandidat. Nu sågas beslutet av hans motkandidater och andra vänsterprofiler.

– DNC (Demokratiska partiet) ”planerar inga primärvalsdebatter”. Som om det helt enkelt inte finns några andra kandidater… inga andra idéer vi ska diskutera om sätt att vinna år 2024, eller andra idéer vi borde diskutera om hur vi reparerar landet. För många personer är för smarta för att acceptera detta, säger motkandidaten Marianne Williamson enligt Fox News.

Vänsterprofilen Cenk Uygur, som driver nyhetsprogrammet The Young Turks på Youtube, skriver i ett inlägg på Twitter ”att inte ha debatter är odemokratiskt och löjligt. Ingen progressiv borde gå med på den här typen av maktspråk”.

DNC has already announced that it will not allow any debates in 2024 primary. Biden is not to be challenged. Everyone on the Democratic side must shut up and fall in line. Not having debates is undemocratic and ridiculous. No progressive should agree to this kind of power grab.

Nina Turner, tidigare senator från Ohio och en av personerna som ledde Bernie Sanders presidentvalskampanj, menar att Demokraterna ”rånar väljarna på deras val”.

The DNC refusing to hold a single primary debate is undemocratic and robs the voters of choice.

No one who feels confident in their record and/or ideas would hesitate to stand on them.

The DNC should hold debates.

This is supposed to be a democratic process.

— Nina Turner (@ninaturner) April 24, 2023