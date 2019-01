View this post on Instagram

Under den gånga mandatperioden bröt Miljöpartiet de gröna ny mark i vår politiska historia. För första gången ingick vi i en regering. För första gången hade vi gröna statsråd. @gustav_fridolin, @isabellalovin, @perbolund, @alicebahkuhnke, @petererikssonmp, @karolinacyklar – och mellan 2014-2016 Åsa Romson och Mehmet Kaplan – har som våra första gröna ministrar varit pionjärer, hjältar, som har kämpat varje dag för att förverkliga Miljöpartiets politik för miljö och klimat, demokrati, jämställdhet och rättvisa. Ni och era medarbetare har gjort stordåd och betytt enormt för Miljöpartiet och den gröna rörelsen. Jag är djupt tacksam över att som partisekreterare ha fått samarbeta med er. Ni ska ha det största av tack för era insatser under dessa fyra år. 💚 Imorgon presenterar Stefan Löfven sin nya regering. Det är redan känt att Gustav och Alice lämnar sina statsrådsuppdrag. Kloka texter av dem båda hittas på deras instagram. 🌟 En ny fas tar vid när ännu mer grön politik ska förverkligas. Tillsammans gör vi skillnad! 💪