DO: Mansfri festival var diskriminerande

SVERIGE I ett nytt beslut slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast att den mansfria festivalen Statement bröt mot diskrimineringslagen.

Det var Sveriges Radio-profilen Emma Knyckares idé att starta en mansfri rockfestival som ett sätt att komma åt kvinnors otrygghet. Resultatet blev Statement – ”världens första stora musikfestival helt fri från cis-män” – som ägde rum i Göteborg tidigare i år.

Efter att det framkommit att festivalen skulle vara just mansfri inledde DO en tillsyn och har nu kommit med ett beslut. DO finner att arrangörerna inte har tillämpat sitt mansförbud i praktiken. Vid inträdet har man inte har gjort någon skillnad mellan besökare utifrån kön.

Däremot slår DO fast att arrangörerna bröt mot diskrimineringsförbudet när man på sin hemsida och i mediala uttalanden bannlyste så kallade cis-män. Diskrimineringen består alltså i att ha avskräckt män från att komma till festivalen.

DO:s beslut följs av en brasklapp om att man inte ifrågasätter syftet med festivalen:

”Beslutet att inleda tillsyn mot Statement ska inte ses som ett ifrågasättande av det allvarliga problem som sexuella övergrepp, bland annat på festivaler, utgör. DO anser självklart att alla besökare på festivaler måste kunna känna sig trygga. DO:s uppgift är dock att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs, och det är därför viktigt att de åtgärder som vidtas i syfte att öka säkerheten inte står i strid med förbudet mot diskriminering.”

Läs även: Vänsterpolitiken slår hårt mot Kajsa Ekis Ekman – nu rasar hon mot rökförbudet

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!