”Du kanske inte har så mycket inflytande efter valet” – Sonessons dräpande svar till Fridolin

En valaffisch från Moderaterna i Staffanstorp får Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin att se rött. ”Skola med kunskap i centrum – inte genuspedagogik”, lyder budskapet.

I en Facebookstatus skriver Fridolin att ”sådana här moderater ska inte ha inflytande över svensk skola”. Vidare konstaterar Fridolin att ”pedagogik som ser genus och bygger jämställdhet står inte emot kunskaper”. Tvärtom menar Fridolin att ”det är en förutsättning för att unga ska få bygga ett liv med frihet, egenmakt, lärande – och gedigna kunskaper”.

Sonesson ger svar på tal

Fridolins syrliga passning till Moderaterna i Staffanstorp har inte gått kommunalrådet Christian Sonesson (M) förbi. Han uppmärksammar kritiken från Fridolin på sin Facebooksida och ger en egen känga tillbaka.

”Ledsen Fridolin men det bestämmer faktiskt inte du, det bestämmer invånarna i Staffanstorps kommun. Lär dig valsystemet och hur demokratin fungerar. By the way, du har kanske själv inte så mycket inflytande efter valet”, skriver Sonesson.

Nyligen uppmärksammades Sonesson av flera medier för sin linje om att öppna dörren för ett samarbete med Sverigedemokraterna i Staffanstorps kommun. Han berättade för Nyheter Idag att ”det finns en ganska stor tyst andel inom partiet som tycker som jag”.

