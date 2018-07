Efter Italiens strängare invandringspolitik: Över 1000 migranter till Spanien på endast tre dagar

SPANIEN På bara tre dagar har Spanien tagit emot över 1000 migranter som anlänt med båt över Medelhavet. Italiens nya regering tar inte emot båtmigranter vilket lett till att Spanien blivit den nya populära destinationen för migranter.

Mellan fredagen den 20 juli fram till söndagen den 22 juli anlände över 1000 migranter i Spanien som tagit sig över Medelhavet från Afrika, det uppger TT.

Under fredagen anlände 450 migranter, under lördagen 329 och sedan under söndagen anlände 465 migranter ur ett tjugotal mindre båtar.

Spanien har nu blivit ett populärt land för migranter sedan Italiens nya regering bestående av Lega och Femstjärnerörelsen inte längre tillåter migranter lägga till sina båtar i italienska hamnar. Regeringen har även slutit ett avtal med Libyen som fastslår att Italien inte tar emot migranter som anländer via båt över Medelhavet.

Den nya politiken från Italien har lett till att Spanien blivit det land som migranter anländer till. Av de drygt 50 000 migranter som tagit sig över Medelhavet under 2018 har fler än 18 000 anlänt till Spanien.

