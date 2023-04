Efter wokefiaskot: Nu satsar öljätten på patriotisk reklam

Samarbetet med transinfluencern Dylan Mulvaney för ölmärket Bud Light blev minst sagt ett fiasko för den amerikanska öljätten Anheuser-Busch som tappade mer än 5 miljarder dollar i värde. För sitt andra ölmärke Budweiser väljer man nu en annorlunda strategi med en ny patriotisk reklamfilm. Många gör emellertid narr av omsvängningen.

– Låt mig berätta en historia om en öl med rötterna i Amerikas hjärta, säger en raspig berättarröst i inledningen av reklamfilmen till bilderna av en brun Clydesdale-häst i olika amerikanska miljöer.

Därefter ser man ett par hissa den amerikanska flaggan medan kvinnan för handen till bröstet varpå bilder visas från både New York, den amerikanska landsbygden samt kända amerikanska landmärken som Lincoln Memorial i Washington DC.

– Det här är en historia som är större än öl. Det här är historien om den amerikanska själen, blir berättarröstens avslutande ord.

Den patriotiska reklamfilmen släpptes i fredags på ölmärkets sociala medier och kommer efter att moderbolaget Anheuser-Busch hamnat i rampljuset på grund av ett kontroversiellt samarbete med transinfluencern Dylan Mulvaney, rapporterar New York Post.

Läs även: Öljätte tappar 5 miljarder dollar efter sågat samarbete med trans-influencer

I en film som laddades upp på Mulvaneys Instagramkanal den 1 april dricker Mulvaney Bud Light och pratar om ”March Madness”, det nationella amerikanska mästerskapet i basket för herrlag från college. Mulvaney, vars flick-karaktär är en korkad bimbo, låtsas emellertid inte veta vad March Madness är för något. Bud Light lanserade även en ölburk med en bild på Mulvaneys ansikte.

Mulvaneys samarbete med Anheuser-Busch fick flera konservativa profiler att gå i taket. Däribland rockartisten Kid Rock som blev viral med en film där han skjuter sönder lådor med Bud Light och avslutar med att vända sig till kameran och säga ”Fuck Bud Light and fuck Anheuser-Busch”.

Backlashen rapporteras även ha gett finansiell effekt och enligt New York Post tappade företaget mer än 5 miljarder dollar i värde efter att samarbetet med Mulvaney lanserades. På fredagen gick Anheuser-Busch vd Brendan Whitworth ut och kommenterade kontroversen.

”Vi menade aldrig att vara del av en diskussion som splittrar människor. Vi är i branschen att föra samman människor för en öl”, uttalade sig Whitworth enligt New York Post.

I kommentarsfältet till Budweisers nya reklamfilm på Youtube är det emellertid en hel del som är sarkastiska och fortsatt kritiska efter ägarbolagets omsvängning.

Därtill har satirsajten The Babylon Bee gjort narr av företaget efter den nya reklamen.

'All This Woke Stuff Is Pretty Dumb, Am I Right Fellas?' MAGA Hat-Wearing Bud Light CEO Chuckles Nervously https://t.co/JDHkatPCx0 pic.twitter.com/Sb9dLY21bf

— The Babylon Bee (@TheBabylonBee) April 17, 2023