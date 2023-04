Netflix totalsågas när Kleopatra blir svart

Streamingjätten Netflix totalsågas för sin kommande produktion ”Queen Cleopatra” om den berömda egyptiska drottningen. I miniserien, som har premiär den 10 maj, porträtteras nämligen drottning Kleopatra VII av den svarta skådespelaren Adele James.

Problemet med det är att Kleopatra av allt att döma var vit. I de porträtt som finns av henne avbildas hon med ljus hudfärg, och den ptolemeiska dynastin som hon tillhörde kom ursprungligen från Makedonien.

Filmen, som marknadsförs som en ”dokumentärserie” av Netflix, produceras av Will Smiths hustru Jada Pinkett Smith för Netflix under-plattform Strong Black Lead som går ut på att lyfta fram svarta personer.

– Vi får inte ofta se eller höra berättelser om svarta drottningar, och det var väldigt viktigt för mig, liksom för min dotter och för mitt samhälle, att få möjlighet att känna till dessa historier för det finns tonvis! Kleopatra är en drottning många känner till, men inte hennes sanning, säger Pinkett Smith enligt Radio Times.

När Strong Black Leads Twitterkonto tweetade om projektet fick tweeten hela 10 000 så kallade quote-tweets, de allra flesta starkt kritiska till att Kleopatra framställs som svart.

From Executive Producer @jadapsmith comes a new docuseries exploring the lives of iconic African queens.

QUEEN CLEOPATRA follows the story of Cleopatra, one of the world’s most famous and misunderstood woman.

QUEEN CLEOPATRA is available to stream May 10 only on Netflix pic.twitter.com/0oDUSi8Add

— Strong Black Lead (@strongblacklead) April 12, 2023