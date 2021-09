Elkrisen: 140 000 liter olja i timmen brändes i sensommarvärmen

KARLSHAMN Oljeverket i Karlshamn har de senaste veckorna gått på högvarv trots sensommarvärme, rapporterar Aftonbladet. Verket bränner 140 000 liter i timmen när det är i full igång, och de senaste veckorna har användningen varit mer frekvent än på tio år.

– Sverige har stängt ner 6 av 12 kärnkraftsreaktorer, det får en påverkan på elförsörjningen” säger ägaren Unipers presschef Torbjörn Larsson till Aftonbladet.

Nu har oljeverket i Karlshamn stängts ned för planlagt underhåll, men under den senaste tiden har verket använts mer frekvent än det gjort på tio år enligt Uniper som äger anläggningen.

Läs även: Vattenfall varnar för kärnkraftsstopp efter regeringens beslut

I förra veckan var Oljekraftverket igång under fem dagar, och under fyra dagar i veckan innan dess. Verkets båda block bränner 70 000 liter var i timmen, och under tre av dagarna var båda block igång.

Unipers presschef Torbjörn Larsson säger till Aftonbladet att oljekraftverket varit igång på grund av att det råder brist på planerad elproduktion i södra Sverige, vilket i sin tur beror på nedstängningen av flera kärnkraftsreaktorer.

– Reservanläggningar ska inte behöva köras så frekvent som Karlshamnsverket gjort. Sverige har stängt ner 6 av 12 kärnkraftsreaktorer, det får en påverkan på elförsörjningen, säger Larsson till Aftonbladet.

Larsson är övertygad om att Oljekraftverket inte hade kommit till användning under den här perioden om de nedstängda reaktorerna fortfarande varit i drift.

– Vi är angelägna att köra fossilfritt så mycket som möjligt. Vi är mycket bekymrade över att södra Sverige inte har tillräckligt med planerbar fossilfri elproduktion och hade gärna investerat i det om det funnits incitament för det, säger Larsson till Aftonbladet.

Läs även: Öppet krig mellan S och MP om kärnkraftshanteringen

Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz kallar situationen för ”ett direkt resultat av regeringens misslyckade energipolitik”.

– I en tid när vi behöver mer planerbar energiproduktion, det vill säga kärnkraft och vattenkraft, läggs reaktorer i södra Sverige ner. Det rimmar extremt illa med Sveriges klimatmål att elda med olja när vi borde använda fossilfri el, säger Rosencrantz till Aftonbladet.

Energiminister Anders Ygeman (S) avfärdar Rosencrantz kritik. Enligt Ygeman sätts oljekraftverket igång på grund av att de höga elpriserna gjort det lönsamt att producera el med verket. Ygeman menar också att kärnkraften är för dyr.

– Det har varit möjligt att bygga ny kärnkraft i Sverige i elva år. Skälet till att det inte byggs är att det är dyrare med ny kärnkraftsel än med andra energikällor. Det står exempelvis Uniper fritt att bygga nya kärnkraftverk, säger Ygeman till Aftonbladet.

Läs även: Kärnkraften bäst för klimatet – vindkraft producerar nära fem gånger så mycket koldioxid