Elon Musk: 20 procent av alla Twitterkonton kan vara fejk

USA Så mycket som 20 procent av alla konton på Twitter kan vara fejkkonton. Det uppgav Elon Musk på en teknikkonferens i Miami under måndagen, enligt Bloomberg.

Siffran var en av Tesla-ägaren och miljardärens lägre estimeringar över antalet botar på Twitter. Under konferensen frågade han retoriskt om det i själva verket kunde röra sig om 90 procent av plattformens användare.

– Vad som sägs till mig i nuläget är att det inte finns något sätt att få reda på antalet botar. Det är lika okänt som den mänskliga själen, sade han enligt Bloomberg.

Musk har tidigare meddelat att hans uppmärksammade köp av Twitter för tillfället är ”on hold”. Detta tills han har utrett hur många spam- och fejkkonton som finns på plattformen.

De officiella siffrorna från företaget är att fejkkonton uppgår till mindre än 5 procent av antalet användare.

To find out, my team will do a random sample of 100 followers of @twitter.

I invite others to repeat the same process and see what they discover …

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022