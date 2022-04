Vänstern rasar när Musk köper Twitter: ”Oberäknelig och obehaglig pajas”

Flera vänsterprofiler rasar mot att Teslas VD Elon Musk köper den sociala medie-plattformen Twitter. Den demokratiska senatorn Elisabeth Warren kallar köpet för ”farligt för vår demokrati”, Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson kallar Musk för ”en svinrik, oberäknelig och obehaglig pajas” och programledaren Ari Melber varnar för att Musk kommer kunna styra debatten genom avstängningar och begränsningar av räckvidd.

På måndagen stod det klart att Teslas VD Elon Musk köper plattformen Twitter för 43 miljarder dollar. Musk kallar sig yttrandefrihetsfundamentalist och är en flitig Twitteranvändare med 84,6 miljoner följare.

Han har tidigare kritiserat modereringen av Twitter, som stängt av flera inflytelserika högerkonton med USA:s tidigare president Donald Trump som det mest kända exemplet.

– Yttrandefrihet är grundvalen för en fungerande demokrati, och Twitter är det digitala torget där ämnen vitala för mänsklighetens framtid debatteras, säger Musk i ett uttalande.

– Jag vill också göra Twitter bättre än någonsin med nya funktioner, göra algoritmerna öppna för att öka tilliten, besegra spambotarna och autentisera alla människor. Twitter har ett fantastiskt potential – jag ser fram emot att arbeta med företaget och användarna för att frigöra det, fortsätter han.

Från höger välkomnar många Musks köp av Twitter, och många har tidigare hoppas att tidigare stängda konton som USA:s tidigare president Donald Trumps ska få komma tillbaka med Musk som ägare.

Trump meddelade emellertid på måndagen att han inte kommer återvända till Twitter utan stanna på den egna plattformen ”TRUTH”

– Jag kommer inte till Twitter, jag kommer stanna på TRUTH. Jag hoppas Elon köper Twitter för han kommer förbättra det och han är en bra man, men jag kommer stanna på TRUTH, säger Donald Trump till Fox News.

På vänstersidan är man inte lika förtjusta. Elizabeth Warren, demokratisk senator, skriver att köpet av Twitter är ”farligt för vår demokrati. Miljardärer som Elon Musk spelar med andra regler än alla andra, och samlat makt för sin egen vinning”.

This deal is dangerous for our democracy. Billionaires like Elon Musk play by a different set of rules than everyone else, accumulating power for their own gain. We need a wealth tax and strong rules to hold Big Tech accountable.

