Elon Musk blir storägare i Twitter efter omröstning

Elon Musk blir storägare i Twitter där han köpt 9,29 procent av företagets aktier. Köpet föregicks av en omröstning på plattformen där Elon Musk frågade sina följare om Twitter följde yttrandefrihetens princip tillräckligt strängt, vilket 70 procent svarade nej till.

Teslas VD Elon Musk, som världens rikaste man enligt Forbes och Bloomberg, köper in sig i plattformen Twitter där han blir storägare med 9,2 procent av aktierna. Musks andel uppgår till ett värde av 2,89 miljarder dollar enligt aktiens kurs i fredags, rapporterar TT.

Musks köp framgår av dokument som lämnats in till amerikanska myndigheter, och nyheten fick Twitters aktie att öka med 26 procent i den amerikanska förhandeln.

Musk är själv en mycket aktiv på Twitter, där han har över 80 miljoner följare, och aktieköpet föregicks av en omröstning Musk publicerade på Twitter, där han skrev att ”Yttrandefrihet är nödvändig för en fungerande demokrati. Tror du att Twitter strängt står fast vid denna princip?”

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

Free speech is essential to a functioning democracy.

I en följande tweet skriver Musk att ”Konsekvenserna av denna omröstning kommer bli viktiga” och uppmanar att rösta omsorgsfullt.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully.

Av över två miljoner röstande svarade över 70 procent ”Nej”, och när omröstningen var genomförd publicerade Musk ytterligare en tweet, där han skrev att Twitter utgör en slags torg, och att plattformens misslyckande med att upprätthålla yttrandefrihetens principer underminerar demokratin.

”Vad borde göras?” frågade Musk sina följare.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022