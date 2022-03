Elon Musk utmanar Putin på strid man mot man

Teslas VD Elon Musk, världens rikaste man enligt Forbes och Bloomberg, utmanar Rysslands president Vladimir Putin på strid man mot man i ett inlägg på Twitter. Musk vill att Putin, vars namn han skriver med ryska bokstäver, ska slåss med honom om Ukraina.

I hereby challenge Владимир Путин to single combat

I en följande tweet skriver Musk ”Är du redo att ta denna strid?” till den ryska presidentens Twitterkonto @KremlinRussia_E.

Vladimir Putin är 69 år gammal och har svart bälte eller graderingen åttonde dan i judo. Han utövar även den ryska kampsporten sambo och karate.

Elon Musk är 50 år gammal och har uppgett i Joe Rogans podcast att han som barn tränade karate, taekwondo, judo och brasiliansk jiu jitsu.

Musk har tidigare uttryckt stöd för Ukraina och landets president Volodymyr Zelensky i flera inlägg på Twitter, och har även försett landet med Starlink som ger internetuppkoppling genom satelliter.

Något svar på utmaningen har inte kommit från Putin. Däremot har Dmitry Rogozin, chef för det statliga ryska rymdbolaget, svarat med ett inlägg där han citerar en dikt av den ryske 1800-talspoeten Aleksandr Pusjkin. Dikten heter ”Sagan om prästen och hans arbetare Balda”.

I citatet står bland annat att ”du din lilla djävul är fortfarande ung” och att en strid dem emellan skulle vara slöseri med tid.

Musk svarar med att erbjuda 10 procent mer av pay per view-intäkterna till Putin-sidan.

I see you are a tough negotiator!

Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2022