Elprischock i norra Sverige: ”Svaga vindar”

Nu får norrlänningarna ett smakprov på de höga elpriser som södra Sverige plågats av under vintern. Elpriserna i norra Sverige når under fredagen 122 öre per kilowattimme, vilket är ovanligt högt för området men fortfarande lägre än elpriset i södra Sverige.

Norra Sverige har under vintern förskonats mot de skenande elpriser som drabbat elkonsumenter i mellersta och södra Sverige, eller elområdena 3 och 4.

Men nu blir det ändring på det. Idag, den 1 april, är elpriset per kilowattimme i elprisområde 1 och 2 hela 122 öre.

Det är visserligen lägre än elpriset i södra Sverige som ligger på 160 öre per kilowattimme, men betydligt högre än de elpriser norra Sverige med sin trygga elförsörjning har vant sig vid.

– Det hela beror på att temperaturen just nu är ovanligt låg för årstiden. Svaga vindar gör dessutom att produktionen från vindkraft är begränsad just nu, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, till Privata Affärer.

De höga elpriserna i norra Sverige väntas hålla i sig några dagar då det kalla vädret fortsätter.

