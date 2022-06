Elpriset exploderar – mitt i sommaren

Nu skenar elpriset i södra Sverige igen – mitt i sommaren. På måndagen nådde elpriset i södre Sverige över två kronor kilowattimmen vilket är det högsta priset som hittills registrerats under en junimånad. Men fortsätter krisen är risken stor att kommande vinters elpriser slår nya rekord enligt en expert.

Efter en period av normala elpriser exploderar elpriset på nytt och når över två kronor per kilowattimme i södra Sverige på måndagen – i mitten av juni. I Elprisområde 3 är det genomsnittliga elpriset 233,29 öre per kilovattimme och i elprisområde 4 är det genomsnittliga elpriset 237,23 öre. Det är ökning med över 1000 procent och innebär det dyraste priset under en junimånad hittills.

Ett av skälen till det höga elpriset är att vindkraften inte levererar. Enligt Svenska Kraftnäts kontrollrum står vindkraften för bara 2 procent av elproduktionen klockan 9 på morgonen.

Arne Bergvik, energistrateg på konsultföretaget Sigholm, säger till Dagens Industri att det finns risk att sommarens elprischock bara blir en föraning om vad som komma skall.

– Energikrisen förvärras i och med att Ryssland fortsätter dra ned på gasflödena till Europa. Utan rysk gas kommer vintern bli mycket kostsam på de europeiska energimarknaderna. Ett snittpris på uppåt 5 kronor per kilowattimme i SE4 (Sveriges sydligaste elpriszon) är inte otänkbar i ett sådant scenario, säger han.

– För industrier och energibolag är det ett stresstest av riskhanteringen, och det är viktigt att energiinköpen uppströms matchar kontrakten nedströms i pris och volym, så man inte blir sittande med svarte petter om eller när krisen förvärras, fortsätter han.

Elpriserna i södra Sverige påverkas av en rad faktorer, bland annat stängningarna av reaktorerna Ringhals 1 och 2, som den tidigare rödgröna regeringen pressade fram genom att höja effektskatten för kärnkraft.

En annan faktor är att den svenska elmarknaden kopplats till den europeiska, där de tyska elpriserna skenar då Tyskland blivit beroende av rysk gas efter att landet avvecklat sin kärnkraft.

