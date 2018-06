En Arg Blatte Talar: Vad fan får vi för skatten

Det var Svenskt näringslivs förre vd Leif Östling som först ställde frågan. Nu har Youtube-profilen och samhällsdebattören En Arg Blatte Talar också ställt sig frågan – vad fan får vi för den skatt som vi betalar?

Sveriges pensionärer är nu fattigast i hela Norden. 40 000 inom äldrevården lider av näringsbrist och 100 000 därtill ligger i riskzonen. En 90-åring begick självmord efter han nekades välfärd av kommunen, smärtorna blev till slut för mycket att hantera. En annan pensionär nekades ambulans när han drabbades av stroke.

Samtidigt läser jag att staten ska spendera 548 miljoner på genusforskning fram tills 2020.

Detta är såklart långt ifrån enda flummet som finansieras via dina skattepengar. Uppskattningar visar att 2016 spenderades 168 miljoner kronor på diverse konstprojekt.

Sedan 1994 har politikerna höjt sina löner med 141 procent, samtidigt som de agerat för att göra Sverige sämre. Samma människor som predikar om ”allas lika värde” tillhör en yrkesgrupp vars löner ökar snabbare än alla andras. Det är poliser och lärare som behöver lönehöjningar, inte folkförrädarna som satt oss i denna situation.10 000 livsviktiga operationer ställdes in på sjukhusen i Stockholms län och 7 av 10 läkare skickar hem patienter för tidigt. Så illa är det att döende patienter tvingas flytta sina sista timmar i livet, på grund av platsbrist.

Detta medan politiker som missköter sitt jobb får 2,5 miljoner i avgångsvederlag. En summa motsvarandes 96 månadslöner för en undersköterska.

Vi tvingas betala presstöd, som gick på 538 miljoner 2017 och ändå ska höjas med 20 procent nästkommande åren. Förstår du hur absurt detta är?

Om din journalistik är så dålig att ingen vill läsa den förtjänar du att gå under som företag. Varför ska staten rycka in för att rädda tidningar folket inte vill ha? Sajten du läser just nu tar inte statsbidrag, Nyheter Idag finansieras av sina läsare. Nog har det funkat för dem?

Men vet du vad som är värst av allt?

Svenskarna vet inte ens hur mycket de betalar i skatt. Det finns heller ingen klar översikt av hur pengarna spenderas. Vad jag nämnt här i artikeln är alltså toppen på ett isberg. Officiellt sägs det att vår skatt ligger på 31 procent men då räknar man inte med alla dolda avgifter som finns. Vissa uppskattningar hävdar att skatten egentligen ligger på 75 procent.