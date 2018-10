En person anhållen för brevbombattacker

FLORIDA En person är anhållen av polisen för utfrågning i samband med de omfattande brevbombsattackerna mot politiker i USA.

De senaste dagarna har det upptäcks hur fler brevbomber skickats till mediehus och ledande demokratiska politiker, bland annat Barack Obama och Hillary Clinton. Nu framkommer det att en man är anhållen av polisen för att utfrågas om brevbombattackerna.

Många framträdande personligheter och politiker har fått brevbomber skickade till sig. Bomber adresserade till demokratiska politiker som Barack Obama, Hillary Clinton och Eric Holder, tv-bolaget CNN, samt Trump-motståndare som den före detta CIA-chefen John Brennan har hittats. På torsdagen skickades paket till den demokratiska före detta vicepresidenten Joe Biden och skådespelaren Robert De Niro, som fått mycket uppmärksamhet för Trump-kritiska uttalanden.

Enligt Kyle Griffin, producent på amerikanska MSNBC, har två poliser bekräftat att de tagit in en man till förhör. Inga detaljer rörande mannen har publicerats ännu utom att dessa händelsen äger rum i den amerikanska delstaten Florida.

NBC’s Pete Williams just reported on @MSNBC that a man in Florida has been taken into custody for questioning in the mail bomb case, according to two law enforcement officials.

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) October 26, 2018