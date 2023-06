ETC tjänade miljoner på husaffär – barn blev utan arv

Två syskon trodde de skulle få ärva sin avlidna moders gamla hus efter att deras styvfar gått bort. Men istället gav han bort fastigheten till vänstertidningen ETC – som sålde det för 3,6 miljoner kronor, rapporterar Göteborgs-Posten.

– De har roffat åt sig så mycket de kan komma undan med, säger mammans son Ola Gartvall till tidningen.

Huset som såldes tillhörde från början Lis Gartvall, som avled 1999.

Gartvall hade då lidit av dålig hälsa under en period. Därför hade hon upprättat ett testamente där hon skrev att all hennes egendom skulle gå i arv till maken Bo Modén. På så sätt skulle han få fortsätta bo i huset fram till sin död. Efter det skulle all hennes egendom gå i arv till hennes två barn från ett tidigare förhållande, Ola och Lina.

– Det var på min systers bröllop nere i Köpenhamn som vi skrev på det här pappret, säger Ola Gartvall till GP.

I februari 2022 dog sedan Bo Modén. Han hade då stannat kvar i fruns hus fram tills slutet. Maken hade också två barn – Katarina och Greger – från tidigare förhållanden. Tillsammans med Lis två barn bestämmer de sig för att sköta det hela snyggt och vara schyssta mot varandra.

Men mitt i diskussionen om hur de ska förhålla sig till arvsfrågan upptäcker de något udda.

ETC står som ägare

Från en jurist får Lis barns Ola och Lina höra att mammans gamla hus, som de utgick från skulle vara deras arv, har en annan ägare – Stödföreningen ETC som äger vänstertidningen Dagens ETC.

Ola Gartvall tror att det hela ska gå att reda ut och kontaktar därför ETC-koncernens ägare och grundare Johan Ehrenberg. Dessutom skickar han över mammans testamente.

Ola och Lina får då reda på att Bo Modén i gammal ålder skrivit ett gåvobrev där han givit mammans gamla hus i gåva till Stödföreningen ETC.

Sä här svarar Ehrenberg i ett mejl som GP tagit del av:

”Det finns en lång korrespondens kring detta där Bo skänkte huset i stöd till ETC och vårt klimatarbete. Han har sen dess bott själv i huset utan kostnader. Vad jag vet har detta registrerats och lagfart mm flyttats. Men självklart får vi kolla upp detta, jag ber vår ekonom kontakta de advokater som gjorde detta och så får vi ta det därifrån. Om det är så att Bo skänkt ett hus han inte äger så är nog den saken lätt att reda ut”.

Låsen byts ut

Ola Gartvall uppfattar till en början Ehrenberg som trevlig och tillmötesgående och när en förhoppning om att situationen snart ska lösas. Men enligt honom ändras sedan tonen när Ehrenberg hör av sig på nytt.

ETC-ägaren menar då att hans advokater slagit fast att allt har gått rätt till. Huset är därför deras och fortsatt kommunikation hänvisas till koncernens juridiska ombud.

Soppan fortsätter därefter med att låsen till huset, förutom till garaget, byts ut så att barnen inte längre kan komma in. Genom fönstret ser dessutom Ola att egendom som enligt barnen tillhör dem inte längre finns i fastigheten.

Enligt barnens juridiska ombud Patrik Hallengren kan detta utgöra ett brott.

– Genom att byta lås och flytta egendom, utan att informera dödsboet, kan man ha begått en straffbar handling, säger Hallengren till GP.

När Bo Modéns dotter Katarina frågar Ehrenberg om vad som hänt med pappans ägodelar får hon ett svar som hon upplever som obehagligt och kränkande.

”Hej din bror har ju överlämnat ärendet om huset till en jurist så då låter vi nog advokaterna göra sitt jobb. Huset och garaget har ju stått obevakat och olåst lång tid och jag vet inte varför ni som dödsbo inte hämtat eventuella värdesaker”, mejlar Ehrenberg, och verkar då tro att Ola är hennes bror.

Huset tillfaller inte barnen

Att huset inte tillfaller Ola och Lina har flera juridiska anledningar.

En av dessa, som GP går igenom, är att Bo och Lis inte hade skrivit ett äktenskapsförord. Därmed var alla hennes ägodelar det som kallas för giftorättsgods.

I och med det fick änklingen Bo rätt till halva fastigheten. Lis barn skulle få ärva den andra halvan, men mammans testamente gjorde gällande att hennes make skulle få leva vidare i huset i vad som kallas för ett orubbat bo.

Hade barnen framfört krav om sin laglott efter moderns död hade en fjärdedel av huset kunnat tillfalla dem. Resterande arv från modern – totalt halva fastigheten – hade därefter tillfallit dem efter Bo Modéns död.

Syskonen hade dessutom haft möjlighet att upprätta en klausul gällande överlåtelseförbud i samband med att änklingen tog över fastigheten. I så fall hade det inte varit möjligt att ge bort fastigheten utan deras samtycke. Men en sådan klausul upprättas inte.

– Det är en kedja av transaktioner som börjar med att barnen har varit välvilligt inställda och lät Bo ärva all Lis egendom, vilket han egentligen enligt lag inte har rätt till, säger syskonens juridiska ombud Patrik Hallengren.

”Roffat åt sig så mycket de kan”

Ola och Lina samt Bo Modéns barn Katarina och Greger är alla mycket upprörda över ETC:s agerande. De vittnar också om att änklingen och fadern agerat allt mer förvirrat mot slutet av sitt liv.

Gåvobrevet till ETC är därtill författat kring tiden då Bo rapporteras ha fått allt mer problem med minnet.

– Han fick ju för sig konstiga idéer om vissa saker och det borde ju ETC ha märkt av eftersom de haft kontakt med honom. Men de påstår ju: ”Nej, nej, nej. Vi vet ingenting”. Det är ju jävligt konstigt måste jag säga, säger Lina Gartvall till GP.

En rättsprocess har nu inletts mot koncernen. Syskonen Gartvall har därtill tackat nej till en förlikning om 75 000 kronor, som ETC erbjöd i våras.

Ola, som säger att han tidigare har högaktat ETC, tycker att man kräva mer av tidningen på grund av vilka värderingar de påstår sig ha – oavsett om de skulle ha juridiskt rätt i ärendet.

– De har roffat åt sig så mycket de kan komma undan med via lagstiftningen, men det är inte etiskt schysst gjort, säger han.

”Ingen konstighet att man skänker hus”

Johan Ehrenberg menar å sin sida att deras agerande är riktigt.

– Det är ingen konstighet att man skänker hus till oss. Det är inte så att det händer varje dag, men det händer då och då. Oftast är det folk som vill stödja klimatarbetet eller något sånt, säger han till GP.

– I Bos fall var det nog mer politik, han ville stödja Dagens ETC och naturligtvis klimatfrågan, som han var väldigt engagerad i.

Han säger sig inte känna till något testamente och att Bo Modén ska ha varit förvirrad avfärdar han som något för läkare att kolla på.

– När det gäller det där måste man gå på det juridiska. Jag är inte läkare. Säger de att man kan sköta sig själv och sköta sin ekonomi så utgår jag från att det är det som gäller.

Att ett brott ska ha begåtts i och med låsbytet avfärdar Ehrenberg helt. Därtill menar han att ägodelarna finns kvar att hämta i garaget, men att barnen vad han vet inte har gjort det.

