EU-länder drar in medborgarskap för terrorister

EU Flera EU-länder drar in medborgarskapet för terrorister. Både Nederländerna och Belgien har dragit in medborgarskap, och Tyskland och Finland planerar lagstiftning som ska göra det möjligt.

Flera EU-länder drar in medborgarskapet för terrorister, rapporterar SVT. Bland annat har Nederländerna dragit in medborgarskapet för tio terrorister de senaste två åren.

– Det ger en tydlig signal till alla att vi inte accepterar att man går med i terrororganisationer, säger Justitieminister Ferdinand Grapperhaus till SVT.

År 2018 drog Belgien in medborgarskapet för IS-rekryteraren Fouad Belkacem. Belkacem avtjänade tolv års fängelse för terrorbrott, och hade både belgiskt och marockanskt medborgarskap fram tills det belgiska drogs in.

– Detta är för närvarande rätt ovanligt. Men belgiska staten ville verkligen statuera ett exempel: ”så här går det om man begår terrorbrott”, säger Belkacems advokat Liliane Verjauw till SVT.

Verjauw ska för sin klients räkning överklaga det indragna medborgarskapet till Europadomstolen. Men hon har inget till övers för IS-terrorister i övrigt.

– Eftersom man gjorde det mot Fouad Belkacem så måste man också göra det mot alla som återvänder, annars är man inte objektiv. Men också mot kvinnorna. Jag tycker man daltar för mycket med kvinnorna. De är lika farliga som männen, säger Verjauw.

Storbritannien drog nyligen in medborgarskapet för IS-kvinnan Shamima Begum, och Finland och Tyskland planerar lagförslag som ska göra det möjligt att dra in medborgarskapet för terrorister. Ett franskt förslag om att dra in medborgarskap har tidigare dragits tillbaka efter kritik.

Stefan Löfven sade nyligen i TV4:s ”Malou efter tio” att det inte är möjligt att dra in svenska IS-terroristers medborgarskap.

