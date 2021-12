Ex-guvernörens bror stängs av från CNN – försökte försvara sin bror från sexanklagelser

USA CNN:s nyhetsankare Chris Cuomo stängs av från TV-kanalen på obestämd tid. Anledningen är nya uppgifter som visar att ankaret använt sina ”journalistiska resurser” för att försvara sin bror – New Yorks ex-guvernör Andrew Cuomo – från anklagelserna om sextrakasserier som fick honom att avgå tidigare under året.

Beslutet att stänga av Cuomo togs efter att staten New Yorks justitiekansler Letitia James släppt dokument som visar hur TV-stjärnan tagit på sig att kontakta källor inom nyhetsindustrin för att i förväg få reda på skadlig rapportering om sin storebror, skriver New York Post.

Dokumenten från James avslöjar bland annat hur Chris Cuomo haft kontakt med en av guvernörens topprådgivare, Melissa DeRosa, angående vilka kvinnor som planerade att träda fram i media med anklagelser mot brodern.

Annat material visar hur Chris Cuomo ger råd till sin bror om hur han ska tala utåt om coronapandemin, föra sina politiska kampanjer och att de ofta pratat om förhållningssätt till den dåvarande presidenten Donald Trump. Samtidigt har Chris Cuomo tagit upp dessa ämnen i sitt nyhetsprogram, rapporterar New York Post.

I ett officiellt uttalande från CNN skriver man att de nya uppgifterna ”kastar nytt ljus på Chris Cuomos inblandning i hans brors försvar”.

New: CNN has suspended Chris Cuomo indefinitely. Here’s the full statement from the network. pic.twitter.com/G7aEYgsL6K — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 30, 2021

Vidare skriver TV-kanalen att Chris Cuomo tidigare erkänt att han brutit mot deras regler när han gett råd till sin brors stab, något som de gick ut med offentligt. Den gången visade de förståelse för hans ”unika position” och att han behövde sätta sin familj först.

”Hur som helst pekar de här dokumenten på en större medverkan i hans broders ansträngningar än vad vi tidigare kände till”, skriver TV-kanalen.

Tills vidare kommer Chris Cuomo att ersättas av Anderson Cooper.

Intervjuat sin bror

I sin roll som nyhetsankare har Chris Cuomo flertalet gånger intervjuat sin bror för CNN. Bland annat i början av covidpandemin där den yngre Cuomo säger till sin äldre broder att han gör vad som är rätt.

"Momma didn't raise an armchair general, in me, anyway. I'm not going to sit in my basement" — Andrew Cuomo had some good natured shade for little brother Chris Cuomo at their end of their interview tonight pic.twitter.com/KJ0gAPuwAN — Aaron Rupar (@atrupar) March 31, 2020

I en annan intervju börjar de broderligt småtjafsa när Chris anklagar Andrew för att vara för mjuk mot president Trump.

I våras medgav Chris Cuomo under sändningstid att han gett sin bror råd. I uttalandet säger han också att han inte kan vara med och rapportera om den dåvarande guvernörens problem.

Chris Cuomo defends giving his brother Gov. Andrew Cuomo advice to survive sexual misconduct scandals: "Family first, job second."

He claims he's "never tried to influence" CNN's coverage of his brother. Claims he's "walled off from it." But what about their pandemic interviews? pic.twitter.com/u68ZTx7eME — Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) May 21, 2021

Mörkade dödstal och anklagades för sextrakassarier

Det var i slutet av augusti som Chris Cuomos bror Andrew Cuomo fick avgå som guvernör för delstaten New York efter att flera kvinnor anklagat honom för sexuella trakasserier.

Han var då redan i blåsväder då det visat sig att han mörkat antalet dödsfall som skett i delstatens vårdhem under coronapandemin. Enligt New Yorks justitiekansler Letitia James utredning kan delstatens hälsomyndighet ha underrapporterat antalet döda på delstatens vårdhem med 50 procent.

På en videokonferens med demokratiska deltstatsledare förklarade guvernörens rådgivare Melissa DeRosa att man undanhöll data om dödstalen på vårdhem för att inte kunna attackeras av Donald Trump.

– Han börjar tweeta att vi dödat alla på vårdhemmen. Han börjar angripa Murphy, [Phil Murphy, New Jerseys guvernör], börjar angripa Newsom [Gavin Newsom, Kaliforniens guvernör], börjar angripa Gretchen Withmer [Michigans guvernör], säger DeRosa på en ljudupptagning enligt New York Post.

I början av 2020 hyllades Andrew Cuomo för sina insatser under coronapandemin. Även i Sverige såg vissa tyckare, däribland DN:s chefredaktör Peter Wolodarski, honom som en tänkbar presidentkandidat.

Glöm inte Cuomo! — Peter Wolodarski (@pwolodarski) April 8, 2020

