BLM-ledaren till nyvalde borgmästaren: ”Det kommer bli blodspillan”

USA Under onsdagen debatterade New Yorks nyvalde borgmästare Eric Adams (D) med Black Lives Matter-ledaren Hawk Newsome om en polisreform i staden. Det hela hettade till efter att Adams föreslagit återupprättandet av en nedlagd polisenhet, varpå Newsome varnade för vad som skulle hända. – Det kommer bli upplopp, det kommer bli eld och det kommer bli blodspillan, sade BLM-ledaren enligt New York Post.

Eric Adams – som tidigare jobbat som polisofficer i New York – valdes under sommaren till ny borgmästare i staden. En roll som han kommer att tillträda i januari 2022.

Ett av den tillträdande borgmästarens löften har varit att få bukt med den eskalerande brottsligheten. För att göra detta har han bland annat lovat att återinföra den så kallade ”Anti-Brottsenheten” (Eng: ”Anti-Crime Unit”) till stadens poliskår, som upplöstes efter de omfattande BLM-protesterna sommaren 2020.

Det löftet uppskattas emellertid inte av BLM-ledaren Hawk Newsome. Efter att ha fört ett samtal med den tillträdande borgmästaren under onsdagen varnade han för vad som kommer hända om enheten skulle återinrättas.

– Om de tror att vi ska gå tillbaka till den gamla sortens polisarbete så kommer vi att gå ut på gatorna igen, sade Newsome enligt New York Post.

– Det kommer bli upplopp, det kommer bli eld och det kommer bli blodspillan, tillade han.

Eric Adams säger till tidningen att han inte ser någon motsättning i att både ha säkra gator och rättvisa mellan människor av olika etnicitet i staden.

– Om svarta liv verkligen spelar roll så måste vi adressera våldet i vårt samhälle samtidigt som vi adresserar fördomar inom polisen. Att skrika och inte lyssna leder oss ingenstans, säger den nyvalde borgmästaren.

Enligt Fox News, som hänvisar till data från polisen, ökade antalet brott i New York med nästan tre procent i september 2021 jämfört med samma månad året dessförinnan. Däribland ökade antalet rån med sex procent medan fall av grov misshandel ökade med hela 19 procent.

Anti-Brottsenheten inom stadens poliskår ansvarade bland annat för att beslagta illegala skjutvapen. Poliser i enheten har också varit involverade i ett antal uppmärksammade fall där svarta amerikaner dött under polisingripanden, vilket är en av anledningarna till att den upplöstes i juni 2020, rapporterar New York Times.

Under sommaren uttalade sig New Yorks tidigare högst rankade polischef Terence Monahan för New York Post. Han sade då att det var ett misstag att upplösa enheten utan någon plan på hur man skulle ersätta den.

