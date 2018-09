Facebookbannade Aron Flam inför valet: ”De SKA ha panik”

SVERIGE Komikern Aron Flam har stängs av från Facebook i 30 dagar – lagom till valet om mindre än en vecka. Samtidigt ser han att flera andra regimkritiker råkar ut för samma sak. – Vad det har att göra med är att de är konträra, säger han.

Facebook bannar Aron Flam i 30 dagar på oklara grunder. Jens Ganmans satirfilm ”Så att det blir rätt!” tas ner från Youtube för att den strider mot företagets ”policy för hatretorik”. Samtidigt utmålas riksdagsledamoten Hanif Bali (M) som ett hot mot demokratin för att han delar satirbilder på sig själv med udden riktad mot Dagens Nyheter.

Under veckorna före ett val tenderar mycket att hända på samma gång, och nuvarande valrörelse är inget undantag. Aron Flam – komikern som blivit politisk under sloganen #krossasocialismen – noterar att det är samma typer av personer som just nu drabbas av internet- och mediejättarnas nedslag.

– De saker de har gemensamt är att de har uttalat sig starkt kritiskt mot regimmedia, som jag kallar SVT och SR, samt etablerade partier från vänster till höger, säger han.

”Har panik just nu”

Enligt Facebook har Aron Flam brutit mot deras ”communityregler” och därför stängts av i 30 dagar. Avstängningen går bara att överklaga genom hans Facebookkonto, vilket han alltså inte kommer åt.

– Det är ju något av ett moment 22, säger han.

