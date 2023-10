Facklig kritik mot Stenevi: ”Toxisk toppstyrning”

Inför Miljöpartiets kongress i november larmar facket om arbetsmiljön kring språkröret Märta Stenevi i ett brev till valberedningen, rapporterar Dagens Nyheter.

Både Saco och Unionen, som är de fackorganisationer som är representerade på Miljöpartiets kansli står bakom brevet, som uppger att tjänstemän som arbetar nära Märta Stenevi har en ”ohållbar arbetssituation”.

Enligt uppgifter till DN ska det hela handla om Stenevis beteende mot personal, men också att man anser att språkröret går emot de prioriteringar som beslutats av partistyrelsen.

En källa beskriver Stenevis ledarskap som ”toxisk toppstyrning” för DN.

– Det är lite ”my way or the highway”. Det är inte som att vi jobbar som ett team, säger källan.

En annan källa uppger att ”det finns ett väldigt stort kontrollbehov från henne”, det vill säga Stenevi.

Märta Stenevi ställer inte upp på en intervju med DN, utan besvarar istället kritiken hos konkurrenten Svenska Dagbladet.

– Vi tar det här på väldigt stort allvar, det kommer hanteras i enlighet med de rutiner vi har för arbetsmiljöfrågor. Det hanteras av vår kanslichef, säger Stenevi och fortsätter:

– Vi ska vara en arbetsplats där man mår bra och både kan ha förutsättningar att göra sina arbetsuppgifter på bästa sätt, men också trivs och kan utvecklas. Jag ser fram emot att vår kanslichef kommer att hålla i den här frågan och ta i den enlighet med de rutiner som finns.

