Fånge dog av överdos – fick knark av flickvän i dödskyss

En 33-årig kvinna åtalas för smuggling och dråp efter att hennes fängslade pojkvän avlidit av en överdos metamfetamin, rapporterar New York Post.

Polisen misstänker att Rachel Dollard, 33, gömde en ballong full med metamfetamin i sin mun när hon besökte pojkvännen Joshua Brown, som avtjänade ett 11 år långts fängelsestraff för narkotikabrott, på anstalten Turney Center Industrial Complex i februari i år.

Dollard ska ha fört över ballongen, som innehöll 15 gram av den starka drogen, till Browns mun i en kyss. Men Brown överdoserade på narkotikan och avled på ett lokalt sjukhus.

– Den här händelsen visar den verkliga faran i ett föra in smugglingsgods i fängelse och de konsekvenser som kan följa. Vi kommer driva åtal mot samtliga individer som hotar säkerheten för vår personal, de män och kvinnor som är i vårt förvar, och våra anläggningar, säger David Imhof, chef för TDOC’s Office of Investigations and Conduct, i ett uttalande.

Det är inte första gången en knarksugen fånge råkat få en dödskyss. År 2017 dömde en domstol i Oregon Melissa Ann Blair till två års fängelse efter att hennes pojkvän dött av hennes knarkfyllda kyss.

