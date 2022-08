Smetade avföring på kvinna – skållades av medfånge: ”Shit happens”

Frank Abrokwa, 37, greps tidigare i år för att ha smetat sin egen avföring på en 43-årig kvinna i New Yorks tunnelbana. Nu har Abrokwa skållats med hett vatten i ansiktet av en medfånge på Rikers Island i New York, rapporterar New York Post.

Abrokwa skadades svårt i attacken och förväntas nu ha ärr i ansiktet i resten av sitt liv. Hans angripare har efter händelsen flyttats till en annan avdelning på den ökända fängelseön.

Det var i februari i år som Frank Abrokwa arresterades efter att ha skitit i en påse och sedan smetat bajset över en 43-årig kvinnas ansikte medan hon väntade på tunnelbanan.

– Shit happens, ska Abrokwa ha sagt till polisen efter incidenten, enligt New York Post.

Den vedervärdiga attacken ska ha gjort 37-åringen till en måltavla på Rikers Island där han för närvarande sitter häktad, uppger källor till tidningen.

– Han förtjänade det inte men om någon skulle bli bränd så skulle han vara den förste i kön, säger en källa.

