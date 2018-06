Fem döda efter skjutning på amerikansk tidningsredaktion

USA Efter att en man öppnat eld på en tidningsredaktion i Annapolis i USA har fem personer mist livet och flera skadats. En 38-åring som varit i fejd med tidningen misstänks för dådet.

38-årige Jarrod Warren Ramos stämde tidningen Capital Gazette för förtal 2012, men målet lades ner, rapporterar Aftonbladet med hänvisning till amerikanska medier. Sedan dess har han genom åren riktat flera hot mot tidningen. Nu är han misstänkt för att på torsdagskvällen, svensk tid, ha gått till attack med ett hagelgevär mot redaktionen.

Den misstänkte hittades på brottsplatsen där han gömde sig för polisen under ett skrivbord. Han har inte velat prata med polisen, och har på något sätt skadat sina fingrar så att det inte går att identifiera honom genom fingeravtryck. Istället använde polisen ett ansiktsigenkänningsprogram för att ta reda på hans identitet.

Fyra dog på redaktionen under attacken och en femte dog senare på sjukhus. Polisen har säkrat byggnaden och hittade där även ett explosivt föremål som har tagits om hand.

President Donald Trump beklagar händelsen på Twitter:

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 juni 2018