Film: Lärare tar elevs Nintendo Switch – misshandlas medvetslös

I en video släppt av polisen ser hur man hur en 17-årig elev jagar ifatt och sedan brutalt misshandlar en kvinnlig lärare i Florida så att hon tappar medvetandet. Anledningen till attacken? Läraren hade omhändertagit elevens Nintendo Switch.

Händelsen ägde rum denna vecka på Matanzas High School i staden Palm Coast, Florida, rapporterar New York Post.

I filmen ser man den 17-årige eleven – som uppges vara nära två meter lång och väga drygt 120 kilo – springa ifatt läraren för att därefter brutalt knuffa omkull henne så att hon slår i huvudet.

Han börjar sedan stampa och slå på kvinnan medan hon ligger medvetslös på golvet, innan han slutligen stoppas av flera andra ur personalstyrkan som griper in i situationen.

A #Florida teacher's aide was attacked by a 17-year-old student after confiscating the his Nintendo Switch. The student has been taken into custody, while the teacher is currently recovering from the bodily harm inflicted during the attack

🎥: Flagler County Sheriff's Office pic.twitter.com/GD7oxgIZGK

— Zoom News (@zoomnewskrd) February 25, 2023