Filmtipsen för semestern

De stora streamingtjänsterna bjuder på gott om klassiska och nyklassiska filmer värda att se om, som ”Flykten från Alcatraz” (Netflix), ”The Wolf of Wall street” (HBO) och nya ”Once Apon a Time in Hollywood” (Viaplay). Men de filmerna känner alla redan till. Nyheter Idags filmtips för semestern bjuder istället på några okända guldkorn i de stora streamingtjänsternas utbud.

Hell or high water, 2016 (Viaplay)

Två bröder rånar banker i Texas för att rädda den skuldsatta släktgården från att falla i bankens händer. Samma bank vars filialer de rånar, och bröderna har väl genomarbetade planer för både rån och pengatvätt, med tanken att man ska betala igen banken med deras egna pengar.

Men i och med att de rånar banker i just Texas, där var och varannan person bär vapen, går det hela snabbt överstyr. Samtidigt jagas de av en erfaren och snart pensionerad polis, suveränt spelad av Jeff Bridges.

En trevlig liten indie-film med den härliga längden 1 timme och 42 minuter, underbart i en tid när alldeles för många filmer ska dra ut på det i över två och en halv timme.

Regissören David McKenzie har senare gjort Netflix-filmen ”Outlaw King”, om Robert the Bruce, känd från Mel Gibsons ”Braveheart”.

Good time, 2017 (Netflix)

En riktig pärla till indiefilm som gjorde oväntad Netflix-succé, vilket ledde till att de regisserande bröderna Benny och Josh Safdie fick göra förra årets ”Uncut Gems” med Adam Sandler för just Netflix.

För den som, precis som jag, blev lite väl stressad av Sandlers rolltolkning i ”Uncut Gems” är ”Good Time” betydligt mer lågmäld.

Liksom ”Hell or high water” handlar det om bröder som rånar banker, men den här gången går det fel från början, och Connie behöver få ut sin bror Nick från fängelset vilket leder till förvecklingar.

Manusets vändningar och filmens atmosfär påminner en del om tv-serien ”Breaking Bad”, vilket är ett mycket gott betyg.

Der Haptmann, 2017 (HBO)

I Tyskland under de sista veckorna innan kapitulationen är samhället i upplösning. Desertörer från den sönderfallande armén drar omkring som plundrande rövarband på landsbygden.

I detta kaos jagas en ung desertör jagas av av militär och hämndlystna civila, tills han hittar en kaptensuniform i en övergiven bil.

Med hjälp av uniformen och ett myndigt uppträdande lurar han till sig mat från en krog, samlar män omkring sig, och lyckas ta över ett fångläger för desertörer, samtidigt som hans bluff blir allt fräckare – och mer hänsynslös.

”Der Haptmann”, som finns på HBO med titeln ”The Captain”, bygger på den verkliga historien om desertören och krigsförbrytaren Willi Herold, som greps av brittiska styrkor och avrättades för sina krigsbrott i november 1946.

Det är en mörk, snygg och välregisserad film i suggestivt svartvitt som tar sig an det dystra ämnet med den mörka humor det kräver.

In the heart of the sea, 2015 (Netflix)

En ung Herman Melville betalar en åldrande sjöman för att berätta om en omtalad händelse från hans ungdom, när valfångaren Essex rammades och sänktes av en kaskelot.

Essex förlisning inspirerade verkligen Melville till romanen Moby Dick, men det skedde genom att Melville läste styrmannens publicerade berättelse om händelseförloppet.

I filmen är förlisningen en nedtystad händelse, på grund av att valoljeindustrin inte vill oroa investerare, och för att de överlevande förföll till kannibalism.

Men den påklistrade ramberättelsen ger en bra dramaturgisk nerv åt en film med många rafflande actionmoment, även om vi får se lite för mycket av den stora och aggressiva kaskeloten som i de lägena blir mer specialeffekt än trovärdigt monster.

Sammantaget är det ändå en klart sevärd film som många sannolikt har missat då den floppade på bio.

Contagion, 2011 (HBO)

Steven Soderberghs pandemithriller från 2011 har fått en revival på grund av coronapandemin och finns nu på HBO.

Matt Damon spelar huvudrollen, make till ”patient Zero” som tar hem ett okänt, dödligt virus från Kina som dödar henne själv och hennes son.

Filmens virus liknar coronaviruset i smittsamhet, men är betydligt mer dödligt och slår till mot alla åldrar, vilket skapar en panik som får samhället att nästintill kollapsa.

”Contagion” har drag av kollektiv-film, som skildrar ett skeende genom hela samhället från olika utgångspunkter, och just bitarna om hur samhället påverkas hör till filmens starkare delar.

Försöket att få till en thriller när det gäller distributionen av ett vaccin faller däremot lite platt.

